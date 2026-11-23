積極運用創新科技優化客戶服務流程，富邦產險0800客服勤務中心研發「主動式貼心服務留言系統」，結合24小時客服專線、智慧簡訊及數位服務資源，協助客戶在未完成通話或服務需求尚待處理時，能快速銜接後續服務流程。系統自今年正式上線以來，已累計提供超過3,000位客戶使用，更獲得新型專利肯定。

隨著數位科技發展及客戶服務需求日益多元，保險服務除傳統即時電話諮詢，更積極運用科技，讓客戶享有更多元的服務選擇。富邦產險說明，「主動式貼心服務留言系統」即是在既有24小時0800客服專線基礎上，導入留言板機制，客戶若於進線後未能完成通話，系統將主動發送簡訊、提供專屬留言連結及相關服務資訊，客戶只需填寫聯絡資料與服務需求，系統即可自動建立服務案件，並依案件屬性分派至相關保單管理人員或權責單位接續處理，讓客戶需求獲得妥善承接與追蹤，避免客戶因離線而需重新來電說明。

此外，該系統整合富邦產險官方網站多元數位服務資源，客戶可透過簡訊連結，便利地取得保單服務、理賠查詢及常見問題等相關資訊，進一步提升自主服務的便利性，打造線上與電話服務相互整合的數位服務體驗。

富邦產險表示，「主動式貼心服務留言系統」透過主動式服務設計，在優化客服品質的同時，提升服務案件的承接、分派及處理效率。未來，富邦產險將持續秉持以客戶為中心的服務理念，結合數位科技與專業客服團隊，精進智慧化服務應用，打造更便捷、貼心且具效率的服務體驗，實踐持續創新、提升客戶服務價值的承諾。