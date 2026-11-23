元大期貨（6023）持續將公平待客精神融入公司治理與日常營運，今年榮獲金管會「公平待客原則評核」優良獎，展現長期深耕金融消費者保護、金融友善與誠信經營的成果。元大期貨持續從制度治理、客戶服務及風險管理等面向精進，將金融消費者保護落實於各項營運環節。

金管會自108年起推動金融服務業公平待客原則評核，透過定期評核機制，檢視金融機構落實公平待客原則及金融消費者保護情形，期望由上而下建立以公平待客為核心的企業文化，促使金融機構將相關理念落實於公司治理、制度設計及客戶服務，持續提升金融消費者權益保障與金融服務品質。

在金融友善與數位服務方面，元大期貨為期貨業首家取得無障礙網頁AA等級認證，並持續導入OCR、RPA、Fast ID與一站式開戶等數位工具，降低高齡及身心障礙客戶使用門檻；114年度共完成903戶特殊族群客戶關懷，開戶滿意度平均達99.46%，持續提升服務便利性與客戶體驗。公司亦通過ISO 10002客訴品質管理系統驗證，以制度化流程強化申訴處理與服務改善。

面對詐騙與資安風險，更進一步將防詐納入公平待客治理，設置金融防制詐欺小組，透過多元管道宣導、客戶關懷及異常偵測機制強化資產防護。未來將持續以「有溫度的服務」為核心，深化金融友善、數位創新與誠信治理，讓公平待客成為日常營運的一部分，持續提升金融服務價值。