歲末將近，不少民眾開始盤點年度收支與資金運用。富邦人壽表示，年底除了檢視資產累積成果，也是重新思考財務規劃的好時機，在預留日常生活費及緊急預備金後，若手中有一筆短期內無特定用途的資金，不妨透過網路投保年金保險，提早布局穩定現金流來源，讓各個人生階段都能從容自在。

富邦人壽與《天下雜誌》合作執行的「2026新時代家庭生活與保險財務健檢大調查」發現，以20至39歲族群為例，逾五成受訪者嚮往「分段微退休」生活，也就是在職涯中保留休息、進修或探索人生的空間；但同族群中約四成受訪者的緊急預備金僅能支應兩個月以下生活開銷，甚至完全沒有準備。反映不少民眾仍須及早規劃資金配置，為未來預作準備。

富邦人壽推出「e鑫享退利率變動型即期年金保險（乙型）」，協助民眾提早規劃收入來源。商品採躉繳方式，一次投入資金後，自年金給付開始日起，即可按年領取年金，具備「今年投保、明年領錢」的特色，未來定期給付，將部分閒置資金轉化為穩定的現金流來源。

富邦人壽說明，「e鑫享退」投保年齡範圍為18足歲至64歲，單筆保費金額新台幣12萬元起、最高100萬元，但投保時要注意累計富邦人壽網路投保利率變動型年金保險保費最高為1,000萬元，年金給付期間最低保障25年，保險期間30年，採年領方式分期給付。

存下一筆錢是一種安心，但讓這筆錢創造現金流，才能讓資產發揮更大的價值。以45歲上班族富先生為例，若投入100萬元購買「e鑫享退」，假設宣告利率為2.6%，自年金給付開始日起，首年約可領取44,596元(註2)，最長可領30年，手上定額的資金，成為更具彈性的收入來源。

富邦人壽提醒，「e鑫享退」契約生效後，即進入年金給付期間，不得申請終止契約或保單借款，因此投保前應審慎評估資金需求與資產配置，預留足夠流動資金，以建立更穩定的財務基礎。

網路投保再享限時抽獎機會

透過富邦人壽網路投保平台投保「e鑫享退」，即日起至2026年12月31日止，投保時若符合活動資格，就能參加限時抽獎，獎項包括iPhone、Apple Watch及最高3萬元mo幣等好禮。詳情可搜尋「富邦人壽網路投保」，至官方平台查詢商品內容、投保流程及活動辦法。