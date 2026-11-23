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彰銀公平待客名列銀行業前25%
彰銀（2801）公平待客再獲金管會肯定，董事會也走進第一線找服務痛點。金管會20日頒發115年度「公平待客原則評核」績優獎，彰銀再度名列銀行業前25%，今年更由董事長、總經理及獨董帶隊，實地檢視各項金融友善服務。
金管會副主委陳彥良頒獎，由彰銀董事長胡光華代表領獎。彰銀指出，公平待客已延伸至防詐、客訴及高齡與身障服務，並由董事會參與檢視執行成效。
彰銀連續多年舉辦「董事臨櫃體驗」，今年由胡光華、總經理簡志光及獨董吳雨學分別帶隊，體驗客服、視障導引與金融桌遊，以及識詐、房貸壽險等服務，從客戶角度找出改善空間。
防詐方面，彰銀推動「反詐守護星行動」，設置「可疑帳戶預警中心」，結合檢、警、金三方資源，即時通報可疑帳戶以阻斷詐騙金流；另增設系統註記，讓分行共享警示資訊，強化臨櫃關懷提問。
針對不動產詐騙，彰銀在民眾申辦房貸或設定抵押權時，主動推廣「地籍異動即時通」，協助掌握不動產異動；另推出互動式信託桌遊，讓兒少從遊戲學習理財及識詐觀念。
友善服務方面，彰銀於總部分行設置視障導引彩色QR Code，讓視障者透過手機聽取空間配置及服務資訊；並改善ChaiBo APP語音導讀、字體放大與操作介面，降低數位金融使用障礙。
彰銀建立「金融友善」及「失智友善」雙服務資料庫，透過系統提示協助櫃員掌握客戶需求。
客服中心優先受理高齡及友善客群來電，並依情況放慢語速、改用淺白用語。
客訴管理方面，彰銀持續取得ISO 10002國際標準認證，按季分析客訴根因，並以電子表單追蹤案件。董事會也定期就防詐、個資保護及弱勢族群服務提出指導。
彰銀表示，將持續精進金融消費者保護及友善服務，讓公平待客落實於每一次客戶互動。
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