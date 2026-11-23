金融監督管理委員會於11月20日舉辦2026年「金融服務業公平待客原則評核」頒獎典禮，由玉山銀行總經理林隆政代表受獎。玉山銀行長期以顧客權益與需求為核心，積極培訓銀行第一線行員，深耕落實金融友善與推動公平待客，以及金融防詐相關措施，榮獲本屆「金融服務業公平待客原則評核」前25％的肯定，代表玉山以顧客為中心，持續精進金融服務的努力與成果。

玉山銀行重視每一位顧客聲音，2025年蒐集逾9萬份問卷，透過顧客滿意度調查、意見回饋及消費爭議分析案件，即時掌握顧客服務痛點並建立跨單位改善機制，將顧客建議轉化為具體的優化行動，精進服務品質與體驗流程。其中，樂齡顧客臨櫃滿意度由93.3％提升至95.7％，展現玉山傾聽顧客聲音，落實普惠金融的具體成果。

因應台灣邁入超高齡化社會及多元族群金融需求，玉山銀行自2025年6月起，全體分行加入失智友善組織，定期邀請身心障礙團體實際走訪分行，體驗金融服務。同時，為提升第一線同仁辨識及回應顧客多元需求的能力，持續推動制度化培訓，目前已於全台分行配置964位金融友善服務榮譽大使，分行覆蓋率達100％。

在守護顧客資產方面，玉山以科技賦能，強化異常交易辨識與預警風險，並首創「指定聯絡人機制」，發揮金融專業落實第一線關懷；2025年臨櫃成功攔阻940件詐騙事件，阻詐金額達新台幣8.46億元，全方位守護顧客資產安全。

展望未來，玉山傾聽顧客聲音，從使用者角度檢視無障礙環境及數位服務，透過科技偵測與人本關懷雙軌並行，精進服務品質與體驗。整合金融專業、科技創新與同理關懷，落實公平待客精神；讓來自不同世代、背景及需求的顧客，都能在每一次互動中安心享有溫暖的金融服務，實踐普惠金融與金融平權的美好願景。