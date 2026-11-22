富邦金控實踐公平待客有成，旗下三大子公司，富邦人壽、台北富邦銀行及富邦產險以卓越的表現，於115年度金管會「公平待客原則評核」中獲得排名前25%的肯定，為獲得前25%績優肯定最多之金控之一！其中富邦人壽及北富銀已連續四年蟬聯前25%優等生，富邦產險則是連續三年獲得前25%的榮耀，充分肯定富邦持續以正向的力量推動防詐、識詐及友善金融，並積極結合數位創新，全方位落實公平待客精神，推動金融友善服務的卓越成效。

富邦人壽今年第五度名列金管會公平待客原則評核壽險業前25%，秉持以客戶為核心的服務理念，除落實公平待客原則，也關注防詐成效、縮減數位落差及弱勢族群友善措施等面向，透過「深化第一線服務、強化客戶保護機制、深化公平待客治理」三大面向，打造更友善、更安心的金融服務體驗。

富邦人壽總經理陳世岳表示，公平待客從客戶需求出發，面對超高齡社會、數位金融普及與詐騙風險升高等挑戰，富邦人壽致力優化服務流程，提供便利、透明且安心的服務體驗。在深化第一線服務方面，富邦人壽實踐金融友善，導入失智友善服務與指定聯絡人機制，並攜手賽珍珠基金會推動新住民財務安全守護計畫，回應不同族群需求；在強化客戶保護機制方面，則透過教育宣導、跨域合作及預警關懷等措施建構防詐安全網；在深化公平待客治理方面，將公平待客、客戶權益保護及社會共融理念納入企業治理與經營決策，從制度面精進服務品質。

未來，富邦人壽將持續精進服務品質，讓保險服務更貼近民眾生活，並透過創新與關懷，陪伴客戶從容面對人生各階段的風險，落實保險守護社會的核心價值。

台北富邦銀行秉持「待客如親」理念，將公平待客精神融入公司治理與日常營運，再次榮獲金管會115年度公平待客原則評核銀行業前25%績優肯定，同時這也是第四年蟬聯績優銀行。北富銀透過董事會督導、高階主管推動及跨部門協作機制，持續從產品設計、服務流程到客戶旅程各環節落實客戶權益保障。

因應高齡化社會趨勢，北富銀持續推動全齡友善金融服務，自113年起與馬偕紀念醫院合作推動失智友善服務，透過專業訓練、失智友善秘密客查核及VR沉浸式體驗課程，強化第一線同仁對失智症者的辨識、溝通與關懷能力；獨立董事陳亮丞亦親自參與培訓，展現董事會對公平待客文化及友善服務的高度重視。此外，北富銀持續優化Fubon+樂齡介面、擴展友善ATM及視障金融服務，提升金融服務的可近性與便利性。

為滿足多元族群需求，北富銀亦打造一站式外籍人士金融服務，提供多語系ATM、金融服務指南及金融安全工具包，並獲選為國發會「一站式外籍人士金融服務示範銀行」；同時運用AI識詐技術及跨機構合作機制強化防詐量能，守護客戶資產安全。未來將持續深化公平待客文化，結合數位創新、金融友善與防詐治理，打造更安全、更包容且有溫度的金融服務體驗。

富邦產險積極落實公平待客原則，不僅第五度名列主管機關公平待客原則評核產險業前25%肯定，更連續三年獲得此項殊榮。富邦產險總經理賴榮崇表示，富邦產險自上而下推動公平待客，重視客戶意見，董事會也長期重視公平待客文化推動，將客戶權益保障列為重要治理議題，並積極督導相關制度精進與服務優化方向，將公平待客理念充分融入公司文化。

面對詐騙，富邦產險透過電子保單、理賠通知簡訊、社群媒體等多元管道提醒客戶；深入校園與偏鄉擴大防詐宣導；同時優化官網防詐專區，協助民眾提升識詐力。富邦產險亦持續關注多元族群需求，不僅官網金融友善服務專區取得「無障礙標章2.1」AAA最高級別認證，並與非營利組織One-Forty合作移工風險教育培力計畫；同時積極響應取得失智友善組織認證，打造更友善的保險服務環境。此外，富邦產險已連續三年通過ISO 10002客訴品質管理國際認證，並於今年建置「申訴管理儀表板」，獲經濟部智慧財產局新型及設計雙專利肯定。

秉持以客戶為中心的精神，未來富邦產險將持續深化公平待客文化，提供更安心、便利且值得信賴的保險服務體驗。