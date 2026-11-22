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國銀新南向獲利埋隱憂？六成靠這兩國撐盤
國銀新南向獲利動能降溫。據金管會統計，前三季新南向18國稅前盈餘213.4億元，寫歷年同期新高；但第3季單季僅賺64.5億元、季減12.6%，連兩季下滑，成長動能出現轉折。
相較整體海外獲利第3季僅季減1.2%，新南向下滑幅度明顯較大；若扣除新南向，其餘海外市場反而季增約3.3%，顯示海外獲利成長出現分化。
撐起新南向獲利的是新加坡與澳洲。兩地前三季合計賺129.5億元，囊括新南向18國逾六成獲利，顯示獲利愈來愈仰賴少數市場撐盤。
其中，新加坡前三季賺97億元，受惠利息、手續費及投資等三大獲利來源全增，穩居新南向最大獲利市場。
澳洲則成為國銀海外放款新戰場。前三季澳洲放款增加1,159億元，躍居海外第四大增額市場；銀行圈指出，當地基礎建設、資料中心及航空產業融資需求強勁，帶動聯貸、自貸業務升溫，也推升利息及手續費收益。
反觀越南成為最大拖累，前三季獲利年減7.4億元，主因增提個案呆帳費用、投資及其他淨收益減少；印尼、柬埔寨也分別年減1.5億元、1.2億元，拖住整體成長。
金融圈認為，新南向布局已從積極搶占放款市場，轉向獲利與資產品質的競爭。
星澳雖持續撐盤，但越南等市場呆帳壓力浮現，能否擴大獲利來源、避免過度集中少數市場，將成下一階段關鍵。
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