投入保險工作後，我經常聽到年輕人認為，「我還年輕，身體健康，應該不需要急著買保險。」對此，我十分理解，畢竟年輕族群的生活重心多半放在課業、工作與實現夢想，往往認為疾病、意外等風險距離自己還很遙遠。然而，隨著對保險的認識逐漸加深，也開始體會到，保險規劃並非等到有需要時才開始，而是應在風險發生前，及早為自己與家人的未來做好準備。

2026-11-22 01:00