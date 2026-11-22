國銀海外獲利拚千億，五強第3季再變天。據金管會統計，前三季海外分子行稅前盈餘811.8億元、年增13.8%，寫史上同期新高；美國反超新加坡奪回亞軍，日本也逆襲越南重返五強。

前三季海外獲利已達去年全年918億元史上高點的近九成，全年首破千億在望。金管會指出，主因放款成長，帶動利息及手續費淨收益增加，加上呆帳費用減少。

金融圈分析，國銀海外正打「放款、財管雙線卡位戰」。AI供應鏈移轉、台商海外投資推升跨境融資需求，亞資中心政策則帶動高資產及跨境財管商機，兩路搶攻息收與手收。

前三季前五大獲利市場依序為香港、美國、新加坡、大陸及日本。與上半年相比，星美互換亞軍座次，日本也從第六殺回第五，兩場攻防同時翻盤。

香港仍穩坐獲利王，前三季賺347.3億元、年增45.3億元，寫史上同期次高，增額更居各市場之冠，主因呆帳費用減少及利息、手續費淨收益增加。

亞軍戰則由美國逆轉。上半年美國還落後新加坡，第3季單季大賺42.2億元逆襲成功；累計前三季美國賺105億元，反超新加坡賺97億元。

不只獲利排名洗牌，放款戰局也換人領跑。美國前三季放款年增2,448億元，超越上半年居首的香港，躍為增額冠軍；香港增2,313億元居次，新加坡增1,690億元，擠下大陸升至第三。

金融圈指出，企業赴美投資推升融資需求；香港、新加坡則是亞洲財管重鎮，民營銀行搶攻高資產及跨境理財，也助攻手續費收益。海外競爭已從設點卡位，轉向放款與財管雙線搶市。

大陸前三季賺64.7億元、年增10.4億元，靠息收增加、呆帳費用減少守住第四。

日本則上演大反攻，第3季單季賺28.4億元，超過上半年累計26億元；前三季達54.4億元，寫同期新高，受惠三大獲利來源齊增，重返五強。

反觀越南因個案增提呆帳、投資及其他淨收益減少，前三季年減7.4億元。日本上半年才遭越南超車，第3季旋即奪回第五，勝負一季翻轉。

但海外獲利創高，貢獻占比卻反降。國銀前三季整體稅前盈餘5,399億元、年增18.4%，快於海外的13.8%，使海外占比由去年同期15.6%降至15.0%，反映國內獲利跑得更快。

金融圈認為，海外賺錢地圖正加速重畫。未來誰能搶下融資與財管商機，又能守住資產品質，才是海外獲利競逐的勝負關鍵。