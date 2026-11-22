國銀持續拓展海外業務，金管會統計顯示，本國銀行今年前3季海外分支機構（含分、子行）獲利為新台幣811.8億元，創歷年同期新高，年增13.81%；海外獲利前5大地區中，香港穩居海外「金雞母」寶座，美國、新加坡與日本據點獲利皆創歷年同期新高。

金管會統計顯示，受惠於放款成長，利息及手續費淨收益增加，加上呆帳費用減少，本國銀行前3季海外分支機構（含分、子行）獲利為811.8億元，創歷年同期新高，較去年同期增加98.5億元或13.81%。

進一步觀察獲利前5大地區，依序為香港、美國、新加坡、中國與日本，跟今年上半年相比，美國擠下新加坡成為第2名，日本則超車越南居第5名。

國銀海外獲利最多據點為香港的347.3億元，創下歷年同期次高，年增45.3億元或15%，為增額最多的地區，主要因呆帳費用減少、利息及手續費淨收益增加；第2名的美國據點獲利105億元，創歷年同期新高，年增9.7億元或10.18%，主要因利息及手續費淨收益增加。

第3名的新加坡據點獲利97億元，也寫下歷年同期新高，年增16.5億元或20.5%，利息、手續費與投資收益等3大獲利來源都呈現上揚；第4名的中國據點獲利64.7億元，年增10.4億元或19.15%，主因利息淨收益增加、呆帳費用減少。

第5名的日本據點獲利54.4億元，創歷年同期新高，年增8.6億元，主要是利息、手續費與投資收益等3大獲利來源皆增加，其中以利息淨收益增加最多。

至於新南向國家，國銀據點前3季獲利213.4億元，年增21.8億元或11.38%，創歷年同期新高，主因利息及手續費淨收益增加；各地區以新加坡增加16.5億元最多、澳大利亞增加6.6億元次之；獲利減少地區中，以越南減少7.4億元較多，主要是增提個案呆帳費用、投資及其他淨收益減少所致。