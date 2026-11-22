為強化我國永續評級市場之透明度與公信力並與國際接軌，台灣集中保管結算所11月6日「台灣周—永續金融新篇章國際論壇」中，正式發布台灣集中保管結算所股份有限公司ESG評級與數據產品提供者行為準則，並於投資人關係整合平台（ESG IR平台）建置準則專區，開放國內外ESG評級及數據產品提供者自願簽署遵循。有意簽署機構可至該專區參閱相關資訊，其中遵循聲明書格式可參考專區提供內容，但不以此為限；「自我評核文件」則須採用準則文本中的附件格式填具。

有關簽署及後續評核程序，ESG評級與數據產品提供者於提交遵循聲明書時，即屬完成簽署；另依準則一、(四)「適用與實施」第3點「簽署與揭露」規定，簽署機構應於導入期（ESG評級機構六個月、ESG數據產品提供者12個月，自提交遵循聲明書之日起算）屆滿前，依準則附件格式提交「自我評核文件」予集保結算所。簽署機構嗣後並應至少每年審視一次自我評核文件，必要時予以更新。

此外，為引導機構投資人採用具公信力的永續評級資訊，2027年「盡職治理資訊揭露較佳名單評比標準」新增機構投資人應優先考量已簽署遵循「ESG評級與數據產品提供者行為準則」 ESG評級。隨著市場對評級透明度與合規性之重視日益提升，集保結算所誠摯邀請各國內外ESG評級與數據產品提供者踴躍簽署並落實自我評核，共同打造值得信賴、具國際互通性之台灣永續金融環境。

相關準則及簽署資訊請參閱「投資人關係整合平台（ESG IR平台）」：https://irplatform.tdcc.com.tw/ir/zh/esgTotal/standards