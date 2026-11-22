當人生旅程變長，退休後的財務保障與醫療照護，是每個人必須提早準備的課題。安聯人壽為協助民眾及早規劃長照保障，推出首張全齡守護保障「扶力優長期照顧終身健康保險」，主打具備完全失能、長期照顧(即生理功能障礙及認知功能障礙)三重守護，最低投保年齡16歲、保障直達100歲，以「長期照顧／完全失能一次給付＋長期照顧／完全失能分期給付」的雙重保障，不僅提供保戶在照護初期的費用填補，同時於符合給付條件期間內提供保戶在照護期間穩定的經濟支持，協助國人走過人生不同階段。

高齡健康議題已成為每個家庭需要正視的課題！台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占比已突破20%，每5人就有1人是高齡者。根據衛生福利部統計，未來20年間台灣平均每30分鐘就新增1名失智症患者，失智人口預估至2050年將超過86萬人，高昂的照護成本也讓許多家庭承受沉重壓力，凸顯長照保障的重要性。剛舉辦完「2026財富管理暨健康照護論壇」台北場的安聯人壽觀察發現，年輕族群著重基礎保障與及早布局；進入職場與成家階段後，責任風險與家庭保障需求同步增加；而隨著年齡增長，保持健康、長期照顧及退休生活規劃的重要性提升。

此外，對於具有失智症、腦血管疾病或糖尿病等家族病史，更應及早進行風險規劃與保障安排。安聯人壽相信，長遠的守護不只著眼於資產的穩健累積，更應涵蓋身心健康與生活需求，陪伴民眾從容面對長壽趨勢，所以致力提倡全齡保障思維，從人生起步到退休，以因應不同階段的需求變化，打造更完整且具韌性的長壽生活。

根據最新統計，台灣國人平均餘命約為80.23至80.77歲，其中不健康餘命約為 7.78年（占平均餘命將近10%），代表民眾在生命尾聲可能有將近8年的時間處於臥床、失能或需他人照顧的狀態，此時風險若未有效移轉，財務缺口恐影響到退休後的生活品質。安聯人壽「扶力優長期照顧終身健康保險」以五大安心守護，提供全齡族群完善的長期照顧保障，兼顧完整保障與規劃彈性。

第一，16歲即可投保，趁早規畫保費相對越便宜：最低16歲即可投保，最低投保金額一萬元，趁年輕、健康時以相對較低的保費提前投保，鎖定未來高風險階段的保障，掌握保費負擔較輕及保障期間較長的優勢。

第二，保障直達100歲，長照防護不中斷：因應長壽人生需求，將保障期間拉長到保險年齡達100歲的保單年度末，可完整涵蓋高齡長照需求高峰期，從青年到退休後皆享有全齡長照防護。

第三，一次給付金＋分期給付金雙重保障：符合長照狀態並於免責期間屆滿時或完全失能，先給付8倍保額的「長期照顧／完全失能一次保險金」，成為照護初期的定心丸，可安心接受照護；此外爾後若每年仍生存則每年給付保額12倍「長期照顧／完全失能分期保險金」，最高給付15次，累計一次給付金及分期給付金最高給付保額188倍，可作為堅實的經濟後盾。

第四，領先業界，理賠簡便：首年認定長期照顧狀態後，之後每年僅需提供被保險人生存證明，不用再檢附巴氏量表或臨床失智評估量表等相關文件，減輕提供相關證明的負擔。

第五，完全失能x生理功能障礙x認知功能障礙三重守護：除了有長期照顧(生理功能障礙與認知功能障礙)，更納入完全失能，一次涵蓋三大風險，讓民眾的照護計畫滴水不漏，長壽更續航。

以40歲女性投保「安聯人壽扶力優長期照顧終身健康保險」、保險金額3萬元為例，若於保障期間內經醫師判定為持續失智狀態評估達中度(含)以上且免責期間90日屆滿仍生存，除可先獲得24萬元之長期照顧一次保險金的給付外，後續再透過每年生存時給付36萬元之長期照顧分期保險金提供穩定支持，最高可給付15次，累計一次給付金及分期給付金最高給付可達564萬元，協助保戶在需要長期照顧時擁有更充裕的財務後盾。

安聯人壽認為，完善的退休規劃不應僅著重於資產累積，更應同步兼顧健康風險管理與資產傳承安排。長期以來，安聯人壽持續關注國人的財務保障需求，並積極倡議失智防治與健康管理，希望陪伴民眾以更全面的視野，從容迎接人生各階段的重要挑戰。為協助民眾提早建構長期照顧保障，安聯人壽推出「安聯人壽扶力優長期照顧終身健康保險」，提供直達100歲的保障規劃。無論是年輕時期以每日小額保費及早布局、中年階段肩負家庭責任，或是年長後面對可能的照護需求，一張保單即可陪伴人生不同階段，打造全齡守護的長照防護網。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線