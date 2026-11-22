永豐金（2890）、兆豐金（2886）、華南金（2880）、國泰金（2882）、第一金（2892）、台新新光金（2887）等六大金控，將分別於23日、24日、26日、27日召開第3季法說會，因今年金控獲利普遍較去年同期大幅成長或創同期新高，市場聚焦各金控獲利表現、股利政策及對明年營運展望。

另外，市場資金緊俏、資安風險頻傳、「公公併」最新進展與營運綜效等，也將成焦點。

觀察六家金控前三季獲利成績單，整體表現亮眼。國泰金控今年前三季獲利1,055億元，每股稅後純益（EPS）6.94元，若加計FVOCI股票處分利益，調整後EPS超過15元，創歷史新高；台新新光金受惠合併效益與子公司動能強勁，前三季稅後純益641.7億元、年增184%，EPS 2.47元，同樣刷新紀錄；永豐金前三季賺367.7億元、年增79%，EPS達2.49元。

公股金控方面亦不遑多讓，兆豐金前三季稅後純益328.48億元，EPS 2.21元，獲利總額穩居公股之首；華南金賺263.67億元，年增幅高達32.4%居公股之冠，EPS為1.88元，全年獲利可望再創新高；第一金前三季賺262.25億元，年增20.9%創同期新高，EPS達1.82元。

在獲利創高的基礎下，各金控對現金股利配發率及配息空間的釋出，將是法人首要關注焦點。

面對全球通膨升溫以及美聯準會重啟升息循環，加上台灣市場資金趨於緊俏，法人高度關注銀行端在存放款結構調整及淨利差（NIM）走勢的變化；壽險型金控如國泰金、台新新光金，則聚焦合約服務邊際（CSM）穩定攤銷、股債投資策略、經常性收益率及避險成本控管。

此外，近期國內外泛金融機構資安與系統異常事件頻傳，外界也將聚焦金控如何強化資安韌性。