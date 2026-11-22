中秋節過後，烤肉聚餐及高熱量飲食增加，也讓不少民眾重新關注血壓、血糖、血脂等健康指標。隨著高血壓、糖尿病及高血脂成為國人常見慢性病，「三高」不僅是心血管及腦血管疾病的重要危險因子，也成為民眾規劃醫療保障時經常面對的投保問題。

富邦人壽表示，三高族投保並非等同於「拒保」，實際核保仍會依個人病況、控制情形及是否出現併發症等因素綜合評估。南山人壽建議國人，善用「組合包」或「補充包」的投保模式，增加或延長醫療險保額及保障期間，為百歲人生安排足夠強韌的醫療安全網，當意外或疾病來襲時，才能從容應付。

首先，核保看的不只是「有沒有三高」，更重視控制狀況。保險公司通常會綜合檢視血壓、血糖及血脂控制情形、用藥狀況、就醫紀錄，以及是否已有心血管、腎臟等相關併發症。如果疾病控制穩定、定期回診且沒有明顯併發症，仍可能有機會取得醫療險保障，部分個案甚至可能以標準體條件承保。

其次，加費不代表不能投保。如果核保評估疾病風險高於一般族群，可能採取增加保費的方式承保，實務上可能出現加費10%至100%的情況。業者提醒，民眾收到核保結果後，應綜合比較保費與保障內容，加費承保也是三高族可以評估的選項，而非直接放棄投保。

第三，核准保單後也要看清楚除外範圍。部分案件可能採取批註除外方式，也就是保單可以成立，但特定疾病或相關併發症不在理賠範圍。三高族收到核保條件時，除了確認是否承保，也應進一步了解哪些疾病、器官或併發症被列為除外，避免日後對理賠範圍產生認知落差。

第四，實支實付醫療險並非買越多越好。三高族在增加醫療保障前，應先盤點既有保單內容，確認住院醫療雜費、手術及其他保障額度是否足夠。由於實支實付涉及損害填補原則，多張保單並不代表同一筆醫療費用就能重複獲得理賠，因此保障缺口比單純增加保單張數更值得關注。

第五，投保前應準備完整健康紀錄。業者建議三高族可整理近半年至一年的血壓、血糖等控制資料，以及近期健檢、就醫及用藥紀錄，讓核保人員掌握實際健康狀況。填寫健康告知時則應據實說明病史與用藥情形，不宜因擔心加費或遭到除外而刻意隱瞞，否則日後可能衍生理賠爭議。