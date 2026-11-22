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保險小百科／高粱收入保險 穩住農民生計
為增進國產雜糧供應量能，推動農業節水及減少碳足跡排放，穩定高粱契作農民收入，農業部自2022年起推動高粱收入保險，以縣市區域產量為認定，理賠標準採每公頃基準收入（基準產量*保障程度*基準價格）與每公頃實際收入（基準價格*實際產量）之差額計算。
農險基金指出，高粱為金門代表性作物，全縣約有50%種植面積，為強化高粱契作農民農業經營韌性，農業部持續推動金門地區高粱收入保險。以今年度保單為例，提供85%及95%兩種保障方案，每公頃保費分別為2,159元及3,976元，縣政府亦加碼補助，減輕農民負擔。
近年受極端氣候影響，雨量分布差異明顯，農業經營風險相對提高，面臨的災害型態多元，保險機制能降低災害損失並分散經營風險。
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