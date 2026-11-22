對有高血壓、高血糖、高血脂等「三高」問題的民眾而言，外溢保單的健康管理機制也可作為日常監測工具。透過定期檢視血壓、血糖及血脂等數據，搭配健檢及疫苗接種等預防措施，有助於持續掌握自身健康狀況，部分保單並提供保費或健康幣等其他形式的回饋。

富邦人壽觀察，近年民眾健康意識提高，保險角色也從疾病發生後的理賠，逐步延伸至健康促進與風險預防。因應政府健康幣政策，富邦人壽推出「鍾愛溢生終身健康保險」，將健康幣相關證明文件納入外溢回饋條件。符合活動資格的保戶，在指定期間提供全民健保行動快易通APP健康幣相關證明，可依保單規定享有續年度保費優惠，形成政策健康幣與保單回饋並行的模式。

除了健康檢查及預防保健，運動也成為外溢保單的另一項發展方向。富邦人壽推出「溢起馬拉松傷害保險」，將每日行走、跑步累積的「健康公里數」及馬拉松完賽納入外溢機制，保戶達到指定公里數，或提供合格半馬、全馬完賽證明，可依條款取得mo幣回饋，兩項回饋合計最高為表定年繳保險費14%的mo幣點數。

台灣人壽則已有約50張外溢型保單，涵蓋成人預防保健、癌症篩檢及疫苗接種等健康管理項目。隨著健康幣制度推動，保戶完成指定健康任務後，可依政策累積健康幣，並依保單規定提供相關證明，作為健康管理行為的憑證。