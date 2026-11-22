投入保險工作後，我經常聽到年輕人認為，「我還年輕，身體健康，應該不需要急著買保險。」對此，我十分理解，畢竟年輕族群的生活重心多半放在課業、工作與實現夢想，往往認為疾病、意外等風險距離自己還很遙遠。然而，隨著對保險的認識逐漸加深，也開始體會到，保險規劃並非等到有需要時才開始，而是應在風險發生前，及早為自己與家人的未來做好準備。

保險不僅是為自己增添一份保障，更重要的是提前思考，當生活面臨突如其來的變化時，自己與家人是否具備足夠的承受能力；辛苦累積的存款，能否繼續運用在原本規劃的生活目標上。

我認為，保險規劃的第一步，並非急著比較商品，而是先了解自身的生活狀況與保障需求。例如，當疾病或意外發生，需要暫時休養時，是否可能面臨收入中斷？額外的醫療支出，是否會影響既有存款或增加家庭經濟負擔？當家人需要照顧時，又該如何兼顧日常生活開銷與長期財務安排？這些都是規劃保障前，值得審慎思考的問題。

在我看來，保險規劃可以從「有效資金最大化」與「持續累積」兩大方向著手。

所謂「有效資金最大化」，是在自身經濟能力可負擔的範圍內，優先為可能影響生活的重大風險做好準備。當疾病或意外帶來額外支出時，適當的保險保障有助於分擔部分經濟壓力，避免原有存款因突發事件而大幅減少，也讓原本為生活、家庭或夢想準備的資金，能夠保有一定的運用彈性。

至於「持續累積」，則是依照個人收入、財務目標與生活步調，逐步為未來做好準備。無論是建立緊急預備金、規劃退休生活，或為未來的家庭責任預作安排，都應先了解不同財務工具的性質、費用、期間與限制，選擇符合自身需求且能長期負擔的方式，而非一味追求一步到位，反而造成生活上的經濟壓力。

（本文由全球人壽壹薏通訊處業務經理梁書愷提供，記者戴玉翔採訪整理）