金管會接連加碼禁空令，為何不學韓國放寬融資維持率、防堵斷頭賣壓？據了解，台灣若調降130%追繳門檻，雖可減輕斷頭壓力，卻可能讓券商承擔更大風險。

金管會有條件禁空令才上路一個交易日，台股仍暴跌6.23%，隨即升級全面禁止平盤下放空。市場質疑，第一帖藥未能止跌，為何不換藥方，反而加重劑量？

相較台灣持續限制空方，韓國9日起暫免券商維持融資擔保比率140%的法定義務，為期三個月，讓券商自行控管風險，避免股價急跌引發連鎖斷頭。

台灣則維持130%追繳門檻。以融資借款100元為例，擔保品市值若跌破130元，就可能啟動追繳；投資人未依限補足，券商便可能處分股票。

市場指出，若調降甚至取消門檻，等於縮小券商風險緩衝。

一旦股價持續下跌，從追繳到實際處分又有時間落差，若擔保品市值跌破融資債權，券商恐無法足額收回款項，等於券商要認賠殺出。

換言之，放寬維持率雖可減少短期斷頭賣壓，卻可能讓券商承擔更大信用風險。況且韓國並非全面取消追繳，而是交由券商自行決定，各家標準可能不同，也容易造成投資人混淆。

但金融圈指出，這波台股賣壓未必是放空者主導，反而可能來自持股者重新調整估值，及股價急跌引發的停損賣壓。

即使全面禁止平盤下放空，恐也無法阻止投資人賣出手中股票。

政府擔心券商風險有其理由，但若真正的賣壓並非來自放空者，金管會卻一再加重禁空，究竟能發揮多少作用？

救市藥方愈下愈重，但若沒有對準賣壓源頭，禁空再嚴，恐怕也擋不住真正的賣盤。