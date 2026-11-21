兆豐金融（2886）集團21日於台北市立動物園舉辦銀行員工家庭日，兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌宣布全新品牌大使穿山甲「MeGaGa」正式亮相，與現場遊客及2,000名集團員工眷屬相見歡。以台灣原生種中華穿山甲為設計靈感的「MeGaGa」，不僅象徵兆豐守護客戶的品牌精神，首次亮相也把「守護」化為實際行動，兆豐金控同步捐贈台北市立動物園新臺幣30萬元做為穿山甲保育基金，將「守護」從金融服務延伸至生態保育，持續為生態永續挹注心力。

董瑞斌董事長表示，「MeGaGa」巧妙結合中華穿山甲天然鱗甲的防護能力與鑽地探索特性，融入「甲你守護，鑽出財富」的創意巧思。「甲」取台語諧音，傳遞兆豐守護客戶的承諾；「鑽」則呼應「賺」的意象，象徵積極探索財富成長契機。造型上融入穿山甲圓弧鱗片象徵守護財富，胸前兆豐LOGO配件則蘊含財富匯聚、生生不息的寓意，透過活潑親切的品牌大使，傳遞兆豐長期陪伴客戶、守護每一份信任的品牌精神。

兆豐金控為響應台北市立動物園動物認養計畫，捐贈新台幣30萬元穿山甲保育基金支持台灣原生物種保育，該動物認養計畫匯聚企業及社會資源，迄今已支持超過300件保育計畫，範圍涵蓋瀕危物種、域內及域外保育、人工繁殖、生殖研究與繁殖監測，以及國際保育交流等面向。兆豐金控期盼藉由此次合作，讓企業永續不只是理念，更化為實際行動，持續為野生動物及生物多樣性挹注力量。

活動現場由統一獅啦啦隊UniGirls熱舞表演揭開序幕，同日結合兆豐銀行的家庭日活動主題攤位、趣味闖關及摸彩活動，讓近2,000名員工及眷屬共享親子時光。現場並安排動物園生態導覽，帶領員工及眷屬認識穿山甲的生態習性與保育議題；「MeGaGa」主題攤位則將穿山甲特色及保育知識融入互動闖關，讓大小朋友在遊戲中認識生物多樣性及生態保育的重要性。兆豐集團期盼透過「MeGaGa」讓更多人認識兆豐，也讓生態保育及永續的理念走進日常生活。