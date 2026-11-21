近期全球股市AI科技股走勢波動，連帶影響台股表現，讓不少民眾更加重視資金配置與穩定收益。看準民眾穩健理財需求，聯邦銀行New New Bank 數位帳戶自2026年11月20日至2027年6月30日，推出「台幣優利定存最高2.3%」專案，提供13個月期最高2.3%優惠年利率，讓民眾在市場波動之餘，也能透過高利定存穩定累積利息收益。

聯邦銀行表示，此次New New Bank台幣優利定存專案不限新舊存戶皆可參加，活動期間只要透過New New Bank APP以新資金申辦13個月期台幣定期儲蓄存款，即可享固定年利率2.3%，每人優惠額度最高150萬元，存滿專案金額及天期，利息上看3萬7,375元，申辦流程也相當便利，全程都可透過New New Bank APP定存服務功能線上申辦，不必臨櫃辦理，民眾隨時隨地都能輕鬆存錢。

聯邦銀行更進一步指出，隨著理財意識提升，越來越多民眾重視資產配置，希望投資部位保留部分資金可以穩定累積收益，而定期存款便是穩健理財的最佳選擇之一，民眾無論是上班辛苦累積的存款、準備購屋的頭期款，或是暫時沒有其他用途的閒置資金，善用高利定存優惠，便能穩定累積收益。

除了台幣優利定存，New New Bank同時提供多元的存款限時優惠專案，滿足民眾不同的理財需求，包括新戶台幣活儲15萬元額度內最高10%優惠年利率，單月利息最高1,250元；還有美金高利定存專案，新資金享3個月期最高10%優惠年利率，搭配線上換匯美金最高折讓3.5分優惠，無論是短期資金運用、長期存款規劃，或是台外幣資產配置，都能依照個人需求靈活選擇，輕鬆累積更多利息收益。