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Q3經常帳順差 寫次高紀錄
中央銀行昨（20）日公布第3季國際收支，第3季經常帳順差達687.9億美元，歷年單季次高，僅次於2025年第4季的696.9億美元；在金融帳方面，金融帳淨資產增加（淨流出）622.1億美元，為歷年單季第三高。
央行官員指出，第3季經常帳順差較去年同季增加220.4億美元，主要是商品貿易順差達709.5億美元，較上年同季增加209.4億美元，為歷年單季新高，受惠於新興科技應用需求持續熱絡，出口擴增；商品出口貿易的出、進口也雙創歷年單季新高。
針對經常帳，央行也重申，台灣經常帳有順差，國外淨資產必然增加，另外商品貿易順差為台灣經常帳順差最主要來源；廠商無論將貨款淨收入匯回國內或留在國外，皆會使台灣國外淨資產增加。
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