台股連日跳水，昨（20）日再度重挫2,393點，新台幣匯率在央行積極維穩下相對抗跌，央行外匯局長蔡烱民昨日在央行記者會上信心喊話，在全球主要股市大跌過程中，外資多少仍會減碼台股，但只要維持基本面，雖有短期不確定衝擊，等「亂流」結束，市場會慢慢恢復正常，外資操作也會調整。

2026-11-21 03:11