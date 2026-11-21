台股連日跳水，昨（20）日再度重挫2,393點，新台幣匯率在央行積極維穩下相對抗跌，央行外匯局長蔡烱民昨日在央行記者會上信心喊話，在全球主要股市大跌過程中，外資多少仍會減碼台股，但只要維持基本面，雖有短期不確定衝擊，等「亂流」結束，市場會慢慢恢復正常，外資操作也會調整。

新台幣昨天開盤價32.96元，隨台股崩跌，匯價再次貶破33元整數大關，最低觸及33.04元，午後貶幅收斂，尾盤在央行調節下終場收在32.936元，小升0.6分，總成交金額收斂至28.68億美元。新台幣昨天同步收周線，本周累計貶值9.8分或0.3%，周線連三黑。

蔡烱民說，近期新台幣走貶主因外資賣超台股並匯出資金，不過他觀察，11月以來外資賣超金額已有收斂。儘管近日國際美元走強、台幣仍偏貶值，但已相對平穩，顯示市場供需趨平衡。

以平均匯率看，新台幣今年以來平均匯率為31.862元，較去年平均匯率31.111元貶值2.36％，貶幅低於日圓的6.27％，與韓元1.96％相近。整體匯率表現相對穩定，央行持續透過市場操作維持匯率穩定。

中長期來看，蔡烱民指出，新台幣名目有效匯率指數（NEER）自2014年以來升值13.12％，同期日圓及韓元分別貶值15.94％、5.76％，顯示新台幣長期維持升值趨勢。

外媒分析，亞洲對科技業動向最為敏感的新台幣對美元匯率，目前正逼近10年來低點，而馬元最近也相對疲軟。反觀原本弱勢的印度盧比，則因為能源價格下跌，以及外資重新買進印度股票而告上揚。

此種變動顯示從今年2月底美伊開戰以來的九個月期間，主導亞洲貨幣走向的推力已經轉向。之前台灣、南韓及馬來西亞等高科技出口地的貨幣因AI榮景而受益，而印度及菲律賓等主要石油進口國貨幣大幅貶值，但現在情勢已然逆轉。