玉山銀行、玉山志工基金會及玉山文教基金會長期致力於資源相對缺乏的小學打造溫馨舒適的閱讀空間，自2007年推動「玉山黃金種子計畫」至今，已在全台捐建 200 所玉山圖書館。

今年更將計畫拓展至海外，進一步擴大教育與閱讀的影響力，本周分別於柬埔寨磅清揚省Sombou Meas Primary School、越南胡奈坊和平小學啟用HOPE201、HOPE202玉山圖書館，為計畫寫下國際化的嶄新篇章，讓來自台灣的愛與關懷跨越國界，在更多孩子心中種下希望的種子。

海外圖書館因應當地教育現況、師生需要，各有特色與發展。距離柬埔寨金邊兩小時車程的Sombou Meas小學，面臨學生人數眾多、校舍空間不足與電力高昂等挑戰，玉山從選地整地、建築物到內部空間設計，並融入永續營運理念，運用太陽能發電搭配自然採光及通風設計，營造明亮舒適的教學與閱讀環境。

位於越南的和平小學長期缺乏閱讀專用空間，由玉山協助建置圖書館，並分享推動閱讀教育的經驗。啟用典禮上，師生們以當地音樂、舞蹈表達誠摯感謝，國際友好互助、對教育共同信念讓彼此跨越了語言、國界。

玉山金控（2884）董事長黃男州表示，教育是國家發展的基石，也是改變未來的重要力量。玉山黃金種子計畫傳遞「一份愛，牽引更多的愛」的信念，匯集世界卡貴賓與玉山的力量，深耕閱讀教育陪伴孩子成長，同時結合海外分支據點的力量，關注弱勢兒童與社區發展需求，包含投入國際義診、育幼院關懷，期望透過教育、醫療及社會關懷，守護孩子健康成長、促進在地發展。

玉山長期支持資源匱乏、經濟弱勢地區發展教育，期盼從台灣傳遞這份良善力量至海外，為更多孩子開啟學習與閱讀的大門，開闊視野、探索世界。玉山將持續攜手各界夥伴，點亮希望、照亮未來，讓一顆顆黃金種子在世界各地萌芽，創造深遠且永續的正向影響力。