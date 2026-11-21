國泰金控（2882）16日再登聯合國第31屆氣候變遷大會（COP31）官方藍區（Blue Zone），主辦「從分散資本到氣候影響力：擴大亞洲混合金融規模」座談，匯聚投資人氣候變遷聯盟（IGCC）、氣候債券倡議組織（CBI）及全球環境基金（GEF）等頂尖金融與投資組織，點出「氣候調適與韌性」已成全球氣候金融新焦點，更籲透過公私協力與統一標準，才能加速亞洲「混合金融」從單一專案走向規模。這也是國泰金控連續第六年前進COP、第四度進駐官方藍區。

國泰金控總經理李長庚指出，混合金融已從創新概念逐漸發展為具體實務，亞洲各地也已累積不少成功案例，但面對當前融資利率偏高、氣候資金缺口龐大的環境，關鍵在於如何提高資金使用效率，讓每一塊錢的公共資金，都能撬動更多民間投資，另強調應打造強健的專案儲備（Project Pipeline）、支持性政策與深化公私夥伴關係，才能讓個別專案的成功經驗，轉化成可在亞洲各地複製、擴大的解方。

大型機構投資人如何加大亞洲布局，成為座談討論焦點。投資人氣候變遷聯盟政策執行董事Francesca Muskovic指出，大型機構投資人通常需要數億美元規模的投資機會，但亞洲部分氣候專案規模較小，加上政策環境與市場資訊不夠透明，增加投資評估難度，呼籲由國家級基金、政策性金融機構發揮示範效應，帶動更多民間資金跟進。

擔任座談主持人的國泰金控資深顧問程淑芬，以印尼漁村導入在地製造製冰機、打造自給自足冷鏈生態系為例，指出推動氣候金融無需等待「完美無缺的資料」才行動，在亞洲充滿活力的市場中，更需要透過「做中學」，集結技術專家、企業買家、保險與金融機構打造跨界生態系；國泰世華銀行副總經理温珍瀚亦總結表示，資金本身不應是亞洲基礎建設投資的主要障礙，關鍵在於讓政府、多邊基金與傳統金融機構共同參與，透過「標準化合作公式」，推動混合金融擴大規模，支持氣候變遷與韌性相關投資。