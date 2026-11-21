中央銀行昨（20）日公布10月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀）新承做放款統計，其中，新承做房貸增加30.06億元至727.89億元，創逾一年半新高，不過，房貸利率較上月略下滑0.003個百分點至2.312%，主要反映青安2.0末班車撥款。

10月五大銀行新承做放款加權平均利率為2.254%，較9月的2.193%上升0.061個百分點，主要是因周轉金貸款利率上升。

五大銀行今年以來新增房貸

若不含國庫借款，10月五大銀行新承做放款加權平均利率2.258％，比9月的2.214％，上升0.044個百分點。10月新承做放款加權平均利率也創下2009年1月以來新高。

細看各類貸款，10月五大銀行新承做房貸727.89億元，連續二個月走揚，利率則微降至2.312%，月減0.003個百分點。

央行官員指出，10月新增房貸較9月增加，主要是部分房貸戶搶在新青安2.0最晚撥款期限10月底完成撥款，而10月新青安房貸占五大銀行新承做購屋貸款比重從上月的43.1%提高至45.32%，創下統計以來最高。

由於新青安利率相對較低，承做占比提高，也拉低整體新承做購屋貸款加權平均利率至2.312%。

另外，10月新承做周轉金貸款金額雖降至9,750.67億元，不及9月突破兆元大關的水準，但周轉金利率升至2.236%，月增0.076個百分點，並創98年1月以來的最高紀錄。

央行官員指出，主要是因9月適逢季底，民間企業周轉金需求增加，加上銀行承做較多利率相對低的政府貸款，拉低當月整體周轉金貸款利率，受前月低基期的影響，10月周轉金貸款利率因而有所回升，由於周轉金占比約八成，也連帶拉高五大銀行新承做放款加權平均利率的水準。