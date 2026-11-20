金管會20日公布2026年公平待客原則評核結果，兆豐證券為大型綜合證券商組中唯一連續六度名列前25%的券商，子公司兆豐期貨也是唯一連續四度名列前25%的期貨商。頒獎典禮由兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君、兆豐證券總經理吳明宗及兆豐期貨總經理黃世奎出席接受表揚。

兆豐證券同日召開公平待客暨防詐交流會，由兼任公平待客推行委員會主任委員的吳明宗率相關部門，與董事長及獨董交流各項措施的辦理情形及後續精進方向，董事長與獨董均給予具體指導建議，並就平台介面友善、服務流程及金融友善措施提出精進方向。

陳佩君表示，董事會對金管會彭金隆主委於10月底發表的信任金融政策談話十分關注，也重視公司推動信任金融的規劃，這也與落實公平待客十大原則高度相關，並督促公司善用數位力提升服務品質及阻詐成效，同時持續強化資安及個資保護，累積社會信任。

為掌握服務現場的需求，兆豐證券透過秘密客訪查、客訴案件檢討及客戶滿意度調查，了解客戶使用服務時遇到的問題，作為改善流程的依據，並通過ISO 10002客訴管理系統驗證，持續完善客戶意見的受理、處理與改善機制。

為回應不同客群的需求，兆豐證券提供31檔TISA基金，供客戶長期投資及退休理財選擇，子公司兆豐期貨則透過「兆期Pro」平台及期貨顧問服務，提供策略與量化交易工具。

在服務資訊方面，兆豐證券今年於官網推出新手專區，整合投資入門資訊與服務介紹，協助初次接觸投資的客戶了解相關服務。

針對樂齡及有無障礙需求的客戶，兆豐證券提供國語、台語及客語版「樂齡客戶重要權益」語音服務，讓長者以熟悉的語言了解自身權益。

官網金融友善專區也通過無障礙網頁AAA等級認證，方便客戶取得資訊。兆豐證券與兆豐期貨的營業據點則透過臨櫃關懷及防詐宣導，提醒客戶留意投資詐騙風險。

兆豐證券表示，將與子公司兆豐期貨持續深化公司治理及服務品質，結合防詐宣導與金融友善措施，讓公平待客從制度落實到服務現場，使客戶在日常往來中感受到安心陪伴。