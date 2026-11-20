詐騙手法日新月異，近期金融交易安全事件頻傳，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）提出一新措施及兩大應變守則，建議民眾不點擊不明連結，並啟動生物辨識驗證以提升帳戶安全。另一方面，中國信託銀行同步強化中國信託行動銀行APP（簡稱「中信銀行APP」）重要操作頁面的畫面安全防護，並積極配合警方，盼有效遏止不法犯罪行為。

觀察發現，近期出現不法人士假冒熱門追劇、影音類APP，透過非官方網站或連結散布偽冒安裝檔，誘導使用者開啟手機「受限制設定」或授權「無障礙服務」，藉此控制手機並側錄密碼。

中信銀行呼籲民眾應避免點擊不明連結或安裝來源不明的程式、定期更新手機作業系統，妥善保管個人使用者代號、密碼及交易驗證資訊。若發現手機異常操作或帳戶有疑似異常交易，立即報警並連絡中信銀行官方客服，銀行將提供必要協助，降低進一步損失風險。

此外，為強化帳戶及交易安全，中信銀行已於中信銀行APP設置「安全防護」專區，客戶登入後可在下方「更多」頁面，點選畫面右上角的安全防護狀態進入強化安全設定。中信銀行建議客戶啟用生物辨識驗證功能，透過指紋或臉部辨識進行登入及非約定轉帳交易確認，啟用「兩階段驗證」功能，透過額外身分驗證程序，能有效阻止陌生裝置登入。此外，客戶可開啟「交易中安全提示」功能於高風險交易情境下適時取得安全提醒。

在帳戶管理方面，中信銀行則建議客戶依實際交易需求定期檢視非約定轉帳額度設定，若無提高額度之必要，可於中信銀行APP中搜尋「交易設定」進入頁面，關閉「非約定交易提高轉帳額度」功能，以降低潛在資金損失風險。亦可開啟APP推播、Email或LINE官方帳號之帳務通知服務，即時掌握帳戶交易動態，以利提早察覺異常情形並採取必要防護措施。

為進一步提升數位金融安全、遏止盜轉事件，中信銀行將強化中信銀行APP重要操作頁面的畫面安全防護，並於設備認證綁定過程中，若偵測異常情況將限制相關操作，透過多層次防護措施，降低帳戶遭不當利用風險。

另一方面，中信銀行也強化信用卡交易安全，客戶可透過網路銀行及中信銀行APP，自主控管不常使用的交易類型，如暫停國外實體或網路交易，降低卡片遭冒用風險；交易過程中透過OTP、生物辨識及裝置辨識等多元驗證方式，以確認為本人交易，並根據交易金額、頻率、地點、裝置及歷史交易等資訊，即時辨識異常交易，依風險程度採取交易攔阻、提醒或主動聯繫確認等措施。