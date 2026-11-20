土地銀行長期推動公平待客及金融消費者保護，關注不同族群需求與客戶權益，履踐公平、合理對待客戶政策，今年再次榮獲「金融服務業公平待客原則評核」排名前25%，並締造連續8年受評績優、其中7年排名前25%佳績。金融監督管理委員會於20日舉辦頒獎典禮，由副主委陳彥良表揚績優金融機構。

為獲得評核佳績，土銀於各項評核重點均有所精進。在防制詐騙措施及成效方面，與高等檢察署簽署MOU，共享交易模式及參數資料，強化AI識詐模型精準度，建立有效辨識及預警異常交易監控機制，並透過即時通報制度、防詐成果納入績效考核、通知第三人服務等措施守護客戶資產。於申訴處理機制之健全性方面，設置客戶關懷委員會召開跨部處會議，定期檢討客訴成因及制定改善措施，並針對重大案件進行差異化管理，提高陳報層級檢討。土銀亦重視高齡者及身心障礙者數位落差問題，落實高齡與身心障礙族群平權，攜手社福團體體驗ATM新增無障礙服務。

同時，為因應超高齡社會來臨推出適用之保險商品，建立高齡關懷措施、避免金融剝削，並簡化及精進線上申辦作業流程，今年首度於獨家辦理勞保紓困貸款業務，達成99%線上申請戶數比率，有效解決數位落差問題。

除此之外，今年更透過董事會督導建立智慧財產管理制度，並成為首家取得經濟部TIPS A級驗證之國營銀行。另為贏得客戶的信賴，土銀於董事會下成立問責委員會，導入責任地圖制度建立誠信治理企業文化，實踐金管會信任金融理念，與客戶互信共好。