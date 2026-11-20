市場對於AI產業前景疑慮加深，又有美國收緊出口管制等因素，多重利空籠罩之下，台股連日跳水，今天再崩2393點，創下近7個月新低。新台幣匯率則相對抗跌，尾盤翻揚收32.936元。央行外匯局表示，供需慢慢趨於平衡，隨著亂流結束，市場會恢復正常。

AI利空頻傳，投資人信心潰堤，台股今天盤中重挫2688.21點，下探35738.68點；尾盤護盤基金進場拉抬，終場指數下跌2393.6點或6.23%，收在36033.29點，創下近7個月新低，並寫下台股史上第3大收盤跌點。

儘管台股慘遭血洗，新台幣匯率表現抗跌，今天開盤價為32.96元，隨著台股狂瀉，匯價再次貶破33元整數大關，最低觸及33.04元，與昨天低點齊平，未再破底，且午後貶幅收斂，尾盤則在央行調節之下「神龍擺尾」，終場收在32.936元，小升0.6分，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至28.68億美元。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值9.8分或0.3%，週線連3黑。

央行外匯局局長蔡烱民今天於央行記者會上表示，相較於台股重挫逾2000點，外資賣超台股金額不及百億元，而且11月以來已觀察到外資賣超有所收斂；近期外資持續賣股匯出，是新台幣貶值的關鍵因素，但若外資轉向、回頭買超，也將對匯市產生另個方向的影響。

蔡烱民表示，全球主要股市大跌之下，外資仍會減碼台股，但只要基本面得以維持，短期亂流結束後，市場也會慢慢恢復正常，而且隨著投資價值逐漸浮現、全球投資組合再平衡（rebalancing），外資操作也可能有所調整，「這不會是太大concern（憂慮）」。