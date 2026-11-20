元大人壽20日獲金管會頒發「115年公平待客原則評核前25%」肯定，彰顯長期深耕客戶權益保障、落實公平待客文化及推動金融友善服務等多面向成效。秉持「以客戶為中心」的核心理念，元大人壽再度獲此評核績優肯定，展現將公平待客理念融入公司治理與日常營運的具體成果。

為讓公平待客從制度規範進一步落實於每一次與客戶的接觸，元大人壽由董事會及管理階層持續推動，逐步將相關理念內化為企業文化與營運日常，從商品設計、業務招攬、保戶服務到理賠關懷等各環節，持續檢視並精進服務流程，將以客戶為尊的思維回應不同族群及人生階段的保障需求，讓公平待客不僅落實於制度面，更體現於實際的服務體驗。

因應超高齡社會及多元客群的金融服務需求，元大人壽持續推動金融友善措施，透過更友善、便利且具可及性的服務設計，降低金融服務使用門檻，致力打造平等、安心的服務環境。此外，結合元大金控集團資源，長期投入微型保險，協助兒少、高齡者、中低收入戶、原住民族群及身心障礙等弱勢族群取得基本保險保障，發揮保險社會安全網功能，以具體行動實踐普惠金融。

在持續投入下，元大人壽已連續5年榮獲微型保險競賽「業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」肯定。從擴大基本保障到打造友善服務環境，元大人壽透過保險本業回應社會需求，落實企業社會責任。

除了微型保險推動外，為提升民眾金融素養以保障消費者權益，元大人壽與元大金控集團持續響應主管機關政策，投入金融知識教育及防制詐騙宣導，藉由校園金融教育、社區關懷活動及樂齡金融宣導等多元管道，將金融與保險知識帶入不同年齡與生活場域，協助民眾建立風險意識、正確保障觀念及防詐識別能力，共同守護個人財務安全與家庭保障。

元大人壽表示，此次再度獲得公平待客原則評核前25%的肯定，不僅是對長期推動公平待客成果的鼓勵，更是持續精進的動力。未來將持續以客戶需求與權益為核心，深化公司治理及公平待客文化，從商品、服務、流程到金融友善措施持續優化，並結合集團資源推動普惠金融與金融教育，讓公平待客真正落實於每一項日常營運及服務細節，為客戶打造更安心、友善且值得信賴的保險服務體驗。