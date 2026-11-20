金管會20日舉行「115年度公平待客原則評核績優業者頒獎典禮」，南山產物連續5年名列前25%，為產險業唯一連續5年獲此肯定的業者。今年評核除延續關注防制詐騙、申訴處理機制，以及高齡者與身心障礙者數位落差等議題，也從各項公平待客原則檢視金融業者的實際作法；而南山產物則持續從投保服務、商品保障、友善服務、防詐及申訴處理等面向精進，累積多項具體成果。

其中，在投保服務上，南山產物今年正式啟用旅綜險電話投保「來電・保平安」，客戶事先完成基本資料約定後，一通電話即可取得旅遊保障，讓投保服務更便利，也提供客戶更多投保方式。第一線服務方面，客服及理賠人員全體取得「失智友善天使」認證，總公司及26個服務據點並取得失智友善組織認證，持續打造更貼心、有溫度的金融服務環境。

從服務延伸到保障內容，南山產物攜手農業部推出全台首張執勤犬保險，截至今年6月已承保264隻政府部門執勤犬，並將戰爭、天災及特殊勤務風險納入保障，讓投入高風險任務的執勤犬也能獲得相應防護；另推出全台首張財產微型保單「微型火災不便費用保險」，將保障延伸至經濟弱勢族群，截至今年6月已與11個縣市政府合作，累計承保逾21萬人，保障人數約占全台低收入及中低收入族群逾4成。

除了讓保障更完整，如何讓客戶安心使用金融服務也是公平待客的重要一環。南山產物率產險業之先啟用「68899」企業專屬簡碼，協助保戶辨識官方簡訊來源，降低誤信詐騙訊息的風險； LINE官方帳號也在保單及理賠查詢導入雙因子驗證及部分個資遮罩，強化客戶身分確認與個資保護，降低未授權查詢或帳號遭冒用時取得完整客戶資料的風險。

在申訴處理方面，南山產物為國內產險業首家取得SGS客戶申訴處理管理系統驗證的業者，並連續三年通過驗證；公司持續檢視申訴類型及發生原因，透過跨單位檢討改善相關流程，提升申訴處理效率與品質，降低相同問題再次發生的可能。

為了解各項公平待客措施推動情形，南山產物董事會定期聽取執行成果報告，並就後續作法提供意見與指導；相關單位則依實際執行情形持續檢視與調整，讓公平待客落實於商品設計、投保、服務、防詐及申訴處理等不同環節，持續提升金融消費者保障與服務品質。