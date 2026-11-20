為深化數位資產監理並促進國際交流合作，金管會於11月9日至13日與加拿大金融人才培訓機構「多倫多中心」（Toronto Centre）共同舉辦以「數位資產監理」為主題的專業交流活動，深化金管會與國際監理機關友好合作關係，展現對數位資產監理之重視，本年度是金管會與多倫多中心第三度共同主辦交流活動。金管會表示，監理必須與時俱進，在推動創新之際瞭解新興技術與風險，建立創新發展與安全穩健並重的金融市場。

金管會說明，加拿大多倫多中心為國際著名金融監理培訓機構，致力於提高監理機關及其所轄金融機構知識與技能，加強金融穩定及對金融危機之預防與應變能力，其與加拿大金融機構監理總署（OSFI）、新加坡金融管理局（MAS）等國際間具領導地位之金融監理主管機關、巴賽爾銀行監理委員會（BCBS）及國際保險監理官協會（IAIS）等國際組織均有長期合作關係。

金管會表示，本次課程期間共有來自包含菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、尼泊爾、蒙古、哈薩克、烏茲別克、南非、汶萊、斐濟、不丹及我國等13個國家，涵蓋中央銀行、證券、銀行及中央存款保險公司等19個金融監理機關（構）人員齊聚一堂，共計36名金融監理人員參與。交流主題聚焦於數位資產監理、新興風險辨識、審慎與風險導向監理、金融機構曝險管理、資本流動與洗錢防制、跨境危機處置及運用區塊鏈分析工具等，金管會證期局代表也在當中分享我國制定「虛擬資產服務法」及相關子法之進展，獲各國監理官高度關注及踴躍回應。

本次特別邀請到加拿大駐台北貿易辦事處何代表曼麗於開幕典禮致詞，何代表指出，當前數位資產等新興金融模式已跨越傳統銀行、證券、支付或純金融科技之劃分，形成新型態之監理挑戰，在跨國金融流動與數位資產更快速移動之趨勢下，單一國家或機構難以獨立因應，是整個印太地區各國共同面對之課題，亟需透過國際間常態性資訊交流與經驗分享，共同探討應對的策略，顯出本次交流會議之重要意義。

金管會副主委莊琇媛及陳彥良分別於11月9日及13日開幕及閉幕典禮致詞，歡迎多倫多中心及來自不同國家之金融監理人員，期勉共同提升金融監理效能，同時鼓勵各國監理人員多加探索台灣，體驗台灣文化，活動中並安排各國金融監理官參觀金融探索館，瞭解台灣金融業推動之歷史及成果。另金管會銀行局局長童政彰亦到場與各國金融監理人員分享我國銀行業推動普惠金融及友善金融服務，暨對中小企業支持的經驗。

金管會強調，金融服務及商品創新隨著新興科技與社會進步日新月異，未來金融服務將逐步朝向傳統、數位及區塊鏈三軌併行之情形。金管會將持續深化國際交流，借鏡國際經驗完善國內監理機制；亦將持續向國際分享台灣經驗，為民眾打造安全可靠之金融環境，提升我國金融之國際能見度與影響力。