彰化銀行（2801）因應市場資金運用需求及客戶多元外幣配置規劃，推出「美日澳三多利・快閃登場」外幣優惠存款專案，自今年11月23日起至12月10日止，限時推出兩周針對美元、日圓及澳幣提供存期14天固定利率優惠，其中美元及澳幣年利率高達8%，日圓年利率高達10%，提供客戶短期外幣資金運用的新選擇。

本次專案以短天期、多幣別、高利率為特色，美元、日圓及澳幣存款期間均為14天，單筆最低起存金額分別為1,000美元、10萬日圓及1,000澳幣。

專案適用於符合新資金認定條件之個人戶及法人戶，並提供臨櫃及網路銀行承作管道，單一客戶各幣別優惠存款上限分別為100萬美元、1億日圓及100萬澳幣，提供客戶依自身資金需求及配置規劃，選擇適合的外幣存款方案。

彰化銀行表示，無論是個人為出國旅遊、海外消費預先籌備之外幣，或是企業因應進出口業務產生的短期資金暫時停泊需求，常面臨有外幣資金暫時閒置情形。本次推出「美日澳三多利・快閃登場」專案，期望提供個人及法人客戶更多元的外幣存款選擇，歡迎符合資格之客戶於活動期間洽彰化銀行各營業單位或透過網路銀行辦理。