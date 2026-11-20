聽新聞
0:00 / 0:00
助企業打入中東歐市場 輸銀12月舉辦「中東歐融資基金方案說明會」
為強化我國與中東歐國家雙邊經濟合作，促使產業連結交流，輸出入銀行將於12月22日下午兩點於台北市進出口商業同業公會舉辦「中東歐融資基金方案說明會」，與企業共同持續深耕中東歐市場。
國發會於111年宣布成立10億美元「中東歐融資基金」，並由輸出入銀行擔任執行單位，提供企業多元金融支持。因應全球供應鏈重組，政府積極打造「非紅供應鏈」，聚焦五大信賴產業包括半導體、AI、軍工、安控及次世代通訊。透過該基金提供金融支援，協助台灣企業深化與民主夥伴合作，分散生產基地，強化企業進入歐美市場能力。
此次說明會首先將由輸出入銀行副總經理王廷傑、外交部歐洲司司長黃鈞耀開場致詞，續由輸出入銀行業務部經理蔡名豐說明「中東歐融資基金方案與本行業務」；並邀請中華經濟研究院魏聰哲介紹「全球無人機產業發展動向與國際非紅供應鏈合作契機」，下半場將就「如何有效規避國際貿易風險及詐騙案例解析」進行介紹。本次說明會由輸出入銀行主辦，國家發展委員會及外交部共同協辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。