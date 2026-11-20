為強化我國與中東歐國家雙邊經濟合作，促使產業連結交流，輸出入銀行將於12月22日下午兩點於台北市進出口商業同業公會舉辦「中東歐融資基金方案說明會」，與企業共同持續深耕中東歐市場。

國發會於111年宣布成立10億美元「中東歐融資基金」，並由輸出入銀行擔任執行單位，提供企業多元金融支持。因應全球供應鏈重組，政府積極打造「非紅供應鏈」，聚焦五大信賴產業包括半導體、AI、軍工、安控及次世代通訊。透過該基金提供金融支援，協助台灣企業深化與民主夥伴合作，分散生產基地，強化企業進入歐美市場能力。

此次說明會首先將由輸出入銀行副總經理王廷傑、外交部歐洲司司長黃鈞耀開場致詞，續由輸出入銀行業務部經理蔡名豐說明「中東歐融資基金方案與本行業務」；並邀請中華經濟研究院魏聰哲介紹「全球無人機產業發展動向與國際非紅供應鏈合作契機」，下半場將就「如何有效規避國際貿易風險及詐騙案例解析」進行介紹。本次說明會由輸出入銀行主辦，國家發展委員會及外交部共同協辦。