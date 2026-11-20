國際金價從今年1月的歷史高點5,598.75美元一路下探，11月國際黃金市場又再度遭遇沉重賣壓，國際現貨黃金價格20日跌破每英兩3,600美元，觀察本周以來金價已連續失守3,900美元、3,800美元、3,700美元及3,600美元四道整數關卡。

瑞銀投行全球經濟與策略研究部貴金屬策略師 Joni Teves 發布最新報告指出，金價已跌至2025年底以來的最低水準，較今年新創下的歷史高點回檔超過30%。Joni Teves指出，金價在第3季度的疲弱表現意味著短期展望應更加審慎，因此將2026年末的金價目標調整為4,500美元，同時仍維持2027年末的預測5,000美元。

Joni Teves認為，近期拋售更多是持倉調整所致，而非市場邏輯發生根本轉變，但金價回升可能仍需耐心。

Joni Teves也說明金價上漲的三大阻力，包括是聯準會政策預期的急劇轉變、隨之而來的殖利率上升，以及持續的升息周期；美元也加重了金價壓力，儘管個別貨幣的特有因素讓美元指數走勢反復，但美元整體仍偏強；第三大阻力是其他投資主題對投資者注意力的爭奪，人工智慧（AI）和能源吸引了市場關注，分流了原本投向黃金及整個貴金屬板塊的注意力。

Joni Teves更指出，近期投資者降低美股、尤其是科技股部位，帶動黃金走弱。在美國中期選舉後跨資產波動加劇、市場再次調整聯準會政策預期的背景下，投資者很可能也通過賣出黃金獲取流動性。

此外，高於預期的消費者價格指數（CPI）資料及聯準會的鷹派言論，推動殖利率重新上行，並帶動美元指數（DXY）升至2025年初以來的最高水準。這一走勢逆轉對持倉具有重要影響。截至11月10日，黃金投機淨多頭頭寸增加逾100萬盎司，同期收益率走低，市場擔憂AI監管趨嚴，且美國選舉結果公布後油價下跌。綜合來看，這些變化更像是持倉調整，而非市場邏輯發生根本轉變。

Joni Teves表示，可以理解長期投資者不願大舉增持黃金，由於聯準會仍在升息、經濟資料依然穩健，而AI預計將在明年繼續推動標普500指數，目前投資者並不急於從這些主題轉向黃金。不過，更重要的是，並未看到投資者普遍恐慌拋售。黃金ETF持倉的韌性支持了這一判斷。

展望金價後市，Joni Teves認為，黃金的長期投資邏輯依然不變，債務和財政方面的擔憂，繼續支撐投資者對黃金的興趣；另外，AI表現不及預期、債券殖利率過度上行，或貨幣政策失誤，這些風險最終可能導致經濟成長疲弱甚至陷入負增長，並使實際收益率大幅下降。這些因素交織下，不確定性仍是黃金吸引力的核心。