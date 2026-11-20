銀行持續控管內部流動性覆蓋比率（LCR）指標，國銀主管觀察，這一波市場資金緊俏的態勢將延續至明年，為了吸引更多新戶，銀行紛紛祭出台幣定存優惠方案，以目前市面上來看，1年期年利率最高來到2.5%，且多家也普遍要求「新資金」，就是為了搶攻存戶，使銀行之間的資金競爭愈來愈明顯。

2026-11-20 02:21