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企業永續不只捐錢！資誠揭三大轉變
企業推動永續，正從捐錢、提供物資，轉向運用本業能力解決社會問題，並建立長期運作機制。資誠永續發展服務公司董事長李宜樺指出，從「資誠永續影響力獎」歷屆參獎作品，可看出企業從回應外界期待，轉為主動創造價值，呈現三大轉變。
第一，從單純給予，轉向關注實際改變。2017年至2019年參獎作品近八成屬於「社會共榮」類型，多以捐贈、志工服務或單次參與為主。企業走入現場後，發現問題還涉及教育落差、就業困境，開始尋求更完整的解方。
第二，運用本業能力，攜手夥伴解題。例如運輸業者接送偏鄉長者就醫，零售業者提供失智長者友善實習環境。參獎專案與外部夥伴合作的占比，也從2022年六成增至2025年近八成。
第三，從個別專案轉向長期機制。企業導入社會投資報酬率（SROI）等評估工具，設定指標、追蹤成果並持續調整，讓專案具備擴大規模、長期運作的條件。
李宜樺表示，永續融入營運並透過科學化評估，才能持續產生成果。「資誠永續影響力獎」今年迎來十週年，將於12月11日在張榮發基金會舉辦頒獎典禮及論壇，邀請坎城獲獎團隊代表與歷屆得獎單位分享經驗。
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