花旗年度「暑期實習及儲備主管計畫」現正積極徵才中，憑藉優於同業的薪資福利、完善的培訓制度及國際化職涯發展機會，持續吸引台灣菁英學子踴躍申請。儘管甄選標準嚴謹，預計整體錄取率低於1%，不僅展現花旗品牌對新世代優秀人才的高度吸引力，更彰顯花旗以高標準選才及高規格資源培育金融菁英的長期承諾。

花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心表示：「人才培育是花旗最重視的領域之一，也是我們始終堅持的長期承諾。我們持續投入完善的培育資源與學習機會，協助年輕人才累積紮實的金融實務經驗、拓展國際視野，並充分發揮潛力。看到一代又一代優秀人才在花旗成長，進而成為具備國際競爭力的金融專業人才，不僅是花旗引以為傲的成果，更堅定了我們持續深耕人才發展、培育未來金融領袖的決心。」

今年花旗開放企業金融事業群、商業金融事業群及投資銀行事業群三大核心部門職缺，為有志投身金融產業的青年人才提供多元職涯選擇。花旗暑期實習及儲備主管計畫鎖定具備高度發展潛力的學生及社會新鮮人。甄選過程除重視學術及專業表現，也全面評估申請人的分析能力、溝通技巧、團隊合作、學習敏捷度及領導潛力，以確保錄取人才能夠適應快速變動的國際金融環境。

為深化與校園及青年人才的交流，今年10月，花旗台灣主管參與校園徵才活動，與年輕學子面對面分享金融產業趨勢與職涯經驗。交流過程中，學生特別關注人工智慧（AI）的發展對銀行職務及人才需求帶來的影響，花旗主管亦針對AI時代所需的技能與思維提出觀察與建議，鼓勵年輕世代在掌握科技工具的同時，持續建立金融專業及解決複雜問題的能力。

此外，花旗儲備主管計畫提供優於同業的薪資福利，搭配系統化專業訓練、業務歷練、資深主管指導及實際專案參與，協助新進人才加速累積企業金融專業與實務經驗。高標準的選才機制，加上具市場競爭力的整體待遇與國際職涯發展機會，使該計畫持續受到菁英學子青睞。

暑期實習計畫則讓學生在正式進入職場前，實際參與外商銀行的業務運作及專案執行，深入了解企業金融服務與國際市場。實習期間表現優異者，在計畫結束後將有機會直接獲選成為儲備主管，在畢業前一年提前取得進入全球頂尖金融機構發展的機會，讓實習經驗成為銜接長期金融職涯的重要起點。

花旗自1977年將儲備主管計畫引進台灣，多年來持續透過制度化培訓與多元職涯發展機會，培育具國際競爭力的金融專業人才。花旗已培育無數金融業頂尖菁英，以及活躍於各產業的重要領導人才，成為台灣金融人才發展的重要推手之一。面對金融產業加速轉型及企業客戶需求日益多元，花旗將持續投資人才發展，延攬不同背景與專長的新世代人才，為組織及台灣金融產業注入成長動能。

花旗暑期實習計畫：

1.暑期10週密集的專案執行訓練 (2027年6月中至8月)

2.與全球或亞太區高階主管及其他國家的實習生交流互動、累積專業經驗

3.透過實習計畫進而了解跨國銀行運作，及早立定職涯目標

4.實習結束前，有機會獲得直接轉為隔年儲備主管的機會

花旗儲備主管計畫：

1.紮實全面的在職訓練計畫

2.依照部門需求安排輪調，快速熟悉組織及實務運作

3.執行部門專案，學習跨國團隊合作，培養領導力及國際視野

4.參與全球或亞太區高階主管的培訓課程或經驗分享

5.高階主管授課並擔任職涯導師，安排儲備主管學長姊協助指導