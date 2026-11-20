國泰金控今日發布最新的11月國民經濟信心調查結果，此次調查結果顯示，由於美伊戰爭持續且市場對AI擔憂再起，民眾對景氣跟股市的樂觀情緒已雙雙降溫。

此次國泰金控特別調查民眾對債券ETF（指數型股票基金）的投資，調查結果顯示，62%民眾有投資債券ETF，51%民眾投資目的為長期投資、領取配息，另外11%民眾投資目的為短期投資、賺取價差。

在未來投資動向上，有45%民眾在未來一年會維持既有的債券ETF部位不動；近五成民眾傾向未來一年買進債券ETF，其中36%民眾打算買進後持有超過一年才賣出，14%民眾計畫在買進一年內等待機會賣出；僅6%民眾想在未來一年賣出目前的債券ETF部位。

而影響民眾未來一年債券ETF投資的主要因素，調查結果顯示，27%民眾認為未來一年聯準會升降息為最主要因素，22%民眾會因美國及台灣股市指數表現好壞來決定債券ETF投資，18%民眾主要受川普關稅或財政政策影響。

國泰金此次的調查結果也顯示，景氣樂觀情緒已降溫，股市樂觀指數回落，由於美伊戰爭持續且AI擔憂再起，使股市樂觀情緒及風險偏好指數下降。包括美伊戰爭持續，推升通膨壓力，美國聯準會（Fed）年底可能再升息，且美國CSP財報顯示自由現金流負值擴大、AI擔憂再起，使美國科技股大跌帶動台股明顯修正。民眾對於台股的樂觀指數降至29.8，風險偏好指數亦下降至26.5，但仍處在相對樂觀水準。

此外，包括景氣現況樂觀指數、展望樂觀指數以及大額消費意願指數，還有耐久財消費意願指數都同步下降，景氣現況樂觀指數下降至-6.3，展望樂觀指數下降至-1.0。大額消費意願指數降至12.1，耐久財消費意願指數降至-9.1。

調查結果也顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為10.87%，有52%的民眾認為2026年經濟成長率會高於11%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.51%，且有高達52%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2.5%。本月調查結果發現，民眾對於2026年的經濟成長預估與主計總處接近，但通膨預期明顯較高。