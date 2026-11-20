美股四大指數全數走跌，日、韓股20日早盤雙雙重挫逾4%，台股難以倖免，今日台股開盤後不到10分鐘下跌逾1,600點至36,753點；新台幣匯價則以32.96元開出，同樣僅數分鐘就貶破33元整數，截至上午9點30分，台幣一度下探至33.038元，貶值9.6分。

觀察台幣後續走勢，匯銀主管指出主要有兩大指標。第一，關注國際美元走勢是否續強，以目前來看，隨著美國聯準會Fed最新會議記錄釋出鷹派訊息，近期美元指數攀高已逼近104關卡，若美元持續走強，台幣易貶難升。

其次是台股及外資動向。匯銀主管分析，近期影響台幣最大的關鍵是台股及外資動向，隨著金管會昨日下午緊急宣布20日將推出「有條件禁空」措施，後續觀察股市能否有所止穩，倘若台股未能止跌，外資持續匯出，不排除全日盤中將頻繁見到33元，甚至央行已多次重申沒有特定防線，若央行沒有強力表態，終場也可能貶破33元。