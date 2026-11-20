美伊戰爭持續且AI擔憂再起，股市樂觀情緒及風險偏好指數下滑！國泰金控20日公布11月國民經濟信心調查指出，民眾對於台股的樂觀指數從前月的55降至29.8，風險偏好指數亦從35下降至26.5，但仍處在相對樂觀水準。

10月因美伊戰爭持續，推升通膨壓力，Fed年底可能再升息，且美國CSP財報顯示自由現金流負值擴大、AI擔憂再起，美國科技股大跌帶動台股明顯修正，調查指出，預期未來半年台股上漲的民眾從前月的65.8%下降到52.8%，樂觀情緒回落。

除了股市之外，民眾景氣樂觀情緒降溫，消費意願亦下降。國發會最新公布的9月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標及同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長。不過，受美伊戰爭持續，增添Fed續升息壓力，且AI擔憂再起，調查顯示，民眾的景氣樂觀指數明顯下降，其中景氣現況樂觀指數下降至-6.3，展望樂觀指數下降至-1.0。大額消費意願指數降至12.1，耐久財消費意願指數降至-9.1。

在經濟成長率與通膨方面，主計總處於2026年8月14日預估台灣2026年經濟成長率11.05%，通貨膨脹率2.07%。國泰金調查結果顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為10.87%，有52%的民眾認為今年經濟成長率會高於11%；而民眾對於今年平均通膨預期值為2.51%，且有高達52%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2.5%，通膨預期明顯較高。