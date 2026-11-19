近來社群平台不斷傳出民眾的銀行帳戶遭盜轉事件，金管會銀行局副局長張嘉魁指出，目前已有4家銀行通報，合計有5名客戶，金額共56萬6512元，銀行初步查報，都是雙重驗證之後才完成交易，銀行都已向警方報案，也通報重大偶發，會再依行政程序進一步處理。

2026-11-19 17:14