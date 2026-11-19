聽新聞
0:00 / 0:00
台壽參與Anthropic IPO 公告取得12.5萬股、交易總金額1037.5萬美元
中信金（2891）19日代子公司台灣人壽公告，參與Anthropic,PBC於美國掛牌之普通股初次公開發行，取得12.5萬股普通股，每股價格83美元，交易總金額為1,037.5萬美元（約新台幣3.41億元）。
台灣人壽先前已公告，擬參與人工智慧新創公司Anthropic, PBC在美國首次公開發行（IPO）的普通股申購，申購金額上限達5億美元；實際交易單位數量及每單位價格於19日揭曉，根據最新公告內容，台壽取得Anthropic初次公開發行股票，共計取得12.5萬股，每股83美元，合計1,037.5萬美元，當中不含交易佣金及其他相關稅費。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。