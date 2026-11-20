新台幣保衛戰愈演愈烈。受到台股連日重挫、外資持續賣股匯出影響，新台幣兌美元匯率連續三個交易日盤中貶破卅三元整數關卡。匯銀主管認為，中央銀行雖然展現守匯的決心，但連日面對龐大美元買盤，防守壓力已相當沉重，卅三元關卡恐怕愈守愈吃力。

盡管央行連日進場調節，成功守住收盤價，但從十七日至十九日，盤中最低價一路由卅三點○一五元、卅三點○二三元擴大至卅三點○四元，央行逐步退守的態勢，也讓市場擔憂新台幣卅三元「守不住了」。

近三個交易日匯率變化，外資匯出量不小，新台幣幾乎一路貶值，直到尾盤前美元賣盤才出現，匯銀主管說，包括央行或出口商拋匯，才把匯價穩住。新台幣昨天盤中最低更貶至卅三點○四元，最後央行硬是作價，讓新台幣升值○點五分，收在卅二點九四二元，勉強守住卅三元大關。

匯銀主管指出，三天匯市成交量合計在百億美元之譜，反映近期美元買賣雙方交鋒激烈。尤其台股跌勢未歇，外資持續撤出，市場美元需求居高不下，也讓央行穩定匯市的難度明顯提高。

匯銀主管分析，雖然央行強調不會守特定價位，但近期匯率走勢，央行顯然不願讓新台幣收盤價貶破卅三元，以免引發市場進一步看貶的預期心理，但連續三天盤中失守，而且「節節退防」，顯示央行「扛得很辛苦」。

台股近日頻繁出現上千點的單日跌點，外資站在賣方，也讓匯市面對的匯出壓力降不下來。匯銀主管認為，過去股匯成交量都不大，央行可以透過調節減緩貶勢，但在台股市值擴大下，當外資走向轉變，央行也難以長期單獨對抗資金移動方向，除非台股先止穩，否則新台幣貶破卅三元恐怕是遲早的事。