壽險業「未來獲利寶庫」逐步解鎖。根據20家壽險第3季財報揭露的合約服務邊際（CSM）預期認列時程，未來一年內預計釋放金額合計約1,713.4億元，六大壽險就占1,297.3億元，占整體約76%，顯示大型壽險公司未來一年已有近1,300億元的保單利潤，可隨保險服務提供逐步認列。

觀察六大壽險未來一年預期釋放金額，國泰人壽以363.2億元居冠，富邦人壽297.6億元居次，新光人壽190.8億元排名第三；南山人壽164.3億元、凱基人壽152.1億元，以及台灣人壽129.1億元，六家合計接近1,300億元，成為未來保險本業獲利的重要支撐。

若從一年內預期釋放金額占期末CSM餘額的比重觀察，台灣人壽7.27%，富邦人壽6.69%、新光人壽6.39%、國泰人壽6.35%、凱基人壽6.18%，南山人壽4.16%。各家釋放速度不同，反映保單年期、商品組合及保險服務型態的差異。若觀察中小型及外商壽險則以法巴人壽13.93%最高，友邦人壽10.95%、安聯人壽10.06%緊追在後，三家均突破一成。

不過，壽險業真正龐大的獲利寶庫，仍集中在五年以上的長期區間。根據第3季財報，六大壽險五年以上預期釋放CSM合計達1兆5,568.2億元，占六家期末CSM總額約73%，意味多數保單利潤將隨長年期保險服務逐步認列。若以五年以上CSM占各家期末餘額比重觀察，南山人壽達80.94%最高，顯示其未來保單利潤較集中在長期區間，其餘壽險公司大多落在七成左右。