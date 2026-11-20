為因應人口高齡化，金管會繼推動具台灣特色之個人投資儲蓄帳戶（TISA）計畫後，昨（19）日宣布再督導集保結算所推動企業TISA，適用TISA第一階段業者讓利優惠，金管會鼓勵企業為員工設置，並由企業與員工共同提撥，強化退休財務保障，藉此留才及攬才，目前率先由集保結算所試行，下一波從鼓勵公股加入開始。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，企業TISA與個人TISA的運作方式不同，主要是由企業、員工及基金銷售機構三方約定，員工在基金銷售機構開立的「企業員工TISA帳戶」所有權歸屬於員工個人，企業與員工依約定相對提撥資金。

例如企業每月提撥5,000元、員工自行提撥5,000元，合計1萬元投入帳戶，藉由勞資共同出資，增加員工長期退休準備，且因帳戶資產所有權屬於員工，即使離職或結清，資金仍歸員工所有。

黃仲豪指出，企業與員工的提撥金額及比例均無限制，企業可自行決定是否從既有的TISA標的中篩選投資標的，再由員工選擇基金；至於參加資格、提撥方式及是否設有綁約或退出後一定期間不得重新加入等條件，則由企業與員工自行約定。

在投資優惠方面，企業TISA可適用第一階段TISA制度的基金費用優惠，包括經理費率優惠及免收申購手續費，但並無額外的營利事業所得稅或個人所得稅優惠。黃仲豪也強調，企業員工TISA帳戶與個人TISA帳戶屬於不同帳戶。

現行企業員工福利信託制度已有一定基礎，若無顯著誘因，企業是否有意願參與？黃仲豪表示，企業若願意進一步協助員工進行長期退休投資，除了有助於員工累積資產，也可成為留才及攬才的誘因。