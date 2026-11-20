銀行雙重驗證全過關，民眾存款卻疑遭無故盜轉，能否獲賠引關注。金管會昨（19）日指出，四家銀行共通報五起、涉及五人、56萬6,512元，初查未見銀行系統遭駭，責任歸屬仍待釐清。

銀行局副局長張嘉魁表示，近期接連傳出四銀行客戶帳戶異常轉帳事件，均已通報重大偶發事件，合計五起爭議案件。值得注意的是，四家銀行初步清查發現，相關交易均透過客戶原先綁定的行動裝置，並完成雙重身分驗證，銀行系統也未發現遭駭客入侵或資安漏洞。

從銀行交易紀錄來看，一切符合既有驗證程序，但客戶卻反映並非本人操作。銀行認定驗證正常，民眾存款遭轉走究竟誰該負責？張嘉魁表示，仍須由警方調查，釐清實際交易原因，銀行也應協助客戶報警。

至於盜轉原因，部分民眾反映使用Android或中國品牌手機，或曾下載AI短劇App、點擊不明連結。張嘉魁表示，相關案件有類似情形，但是否涉及手機遭植入惡意程式，仍待警方釐清。

這也讓銀行現行雙重驗證機制面臨考驗。尤其有民眾反映，未收到簡訊一次性密碼（OTP），款項卻遭轉出，引發外界質疑銀行是否「認證不認人」。