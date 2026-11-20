銀行持續控管內部流動性覆蓋比率（LCR）指標，國銀主管觀察，這一波市場資金緊俏的態勢將延續至明年，為了吸引更多新戶，銀行紛紛祭出台幣定存優惠方案，以目前市面上來看，1年期年利率最高來到2.5%，且多家也普遍要求「新資金」，就是為了搶攻存戶，使銀行之間的資金競爭愈來愈明顯。

金融業者坦言，各部門基於現有的業務目標，法金、消金、海外部門做授信時都會「搶額度」，因此在總行資源有限的情況下，統一由後台副總調度分配，放款額度自然也受到擠壓，他觀察這一波資金緊俏的情況，短期恐難消解，研判將會延續到明年。

銀行Q4新台幣定存優惠專案

因此銀行現階段除了加大力道提升現有存款戶的穩定度之外，為了吸引更多新戶，也祭出台幣定存優惠方案，希望可以吸收資金穩定度較高的定期存款新戶，降低資金短期流出的風險，以第四季市面上所推出的台幣優利定存方案來看，定存年期大致有12個月及6個月。

像是LINE Bank（連線銀行）近期推出新一波台幣定存加碼方案，祭出市場最高12、13個月存期年利率2.5%，且不限新戶、不限新資金，至2027年1月4日止，新台幣專案定存每位存戶最多可存20筆、單筆最高300萬元。

另外，王道銀行10月起也推出新資金台幣6個月期定存年利率為2.4％；中信則是鎖定單次承作門檻3,000萬元以上的大額新戶，提供12個月期定存年利率2.25%；台新銀行Richart也同樣針對新資金戶，提供6個月新台幣定存年利率2.2％；遠東商銀則推出12個月期年利率2.05％。

銀行主管指出，基於有相當的存款才能放款，各家積極控管LCR流動性，因此現階段多數的優利存款專案多鎖定於新資金，且祭出2%優惠年利率起跳，就是希望能吸引更多的散戶資金，使得市場上也瀰漫一股「搶錢大作戰」氛圍。