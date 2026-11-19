壽險業正式接軌IFRS 17新制後，被視為「未來長期獲利寶庫」的合約服務邊際（CSM）持續壯大。根據20家壽險2026年第3季財報統計，截至9月底整體CSM累計餘額達2兆7,399.6億元，其中六大壽險合計高達2兆1,343.3億元，占整體近八成。若觀察新契約CSM，20家壽險前三季累計新增3,402.5億元，光是第3季單季就進帳1,109.8億元，顯示壽險業持續為未來獲利累積新動能。

CSM代表保險公司承作保單後，預估未來可賺取、但尚未認列的利潤，須隨保險服務提供逐期認列。IFRS 17上路後，壽險業不再只是比較保費收入與市占率，CSM規模及新契約貢獻，也成為衡量長期獲利能力的重要指標。

分析20家壽險CSM家底，國泰人壽以5,720.6億元（含越南子公司）居第一，富邦人壽4,451億元緊追在後，南山人壽3,947.5億元排名第三；隨後依序為新光人壽2,986.1億元、凱基人壽2,462.2億元，以及台灣人壽1,775.6億元，六大壽險仍掌握市場近八成的未來保單利潤。

中小型及外商壽險方面，全球人壽CSM餘額達868.2億元，安聯人壽800.7億元、三商美邦人壽799.6億元、遠雄人壽753.3億元，以及保誠人壽621.5億元，均累積超過600億元的未來保單利潤，顯示六大壽險以外，也有多家業者建立一定規模的CSM家底。

若觀察今年前三季新契約CSM，六大壽險中，國泰人壽以858.7億元居冠，富邦人壽515.8億元排名第二，新光人壽492.9億元位居第三；南山人壽400.6億元、凱基人壽245.6億元、台灣人壽101.8億元。六大壽險前三季合計新增2,615.8億元，占整體新契約CSM約77%。以季增率來看，國壽成長17%，凱基人壽則成長13%。

進一步觀察，IFRS 17新制上路後，壽險業商品競賽邏輯也跟著改變，過去著重保費規模與市占率，如今更重視保單利潤及資本效率。健康險、意外險及防癌險等高價值保障型商品成為布局重點，分紅保單、美元利變型商品也持續扮演要角，不過，即使同樣推動保障型商品，各家新契約CSM累積速度仍有差異，關鍵在於商品組合、銷售規模及利潤率不同，壽險業商品戰也從「拚量」逐步走向「拚價值」。