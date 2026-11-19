金管會攜手台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所及台灣集中保管結算所共同舉辦的「2026台灣周」，於11月13日圓滿落幕。此次以「從科技島到資本島—台灣引領亞洲財富與創新的交會點」為主題，盛大舉辦12場核心活動及33場系列活動，合計45場，吸引近4萬人次參與，並匯聚來自美國、英國、日本、韓國、新加坡、香港、泰國、菲律賓及波蘭等多國金融與產業界代表。

透過國際交流、政策對話及跨界合作，展現台灣推動亞洲資產管理中心、亞洲創新籌資平台及資本市場國際化的具體成果，為台灣邁向亞洲重要金融與創新樞紐寫下嶄新篇章。

本屆台灣周開幕式由賴清德總統親臨致詞，揭示「推動金融市場國際化」、「提升資本市場創新活力」及「建立長期信賴的投資市場」三大政策方向，期許將台灣科技產業優勢轉化為金融市場競爭力。行政院卓榮泰院長於「TiBOOST創新大步計畫」決賽頒獎典禮強調，政府將整合產業政策、研發、人才及資本市場資源，支持創新企業成長與國際布局。金管會主任委員彭金隆表示，台灣兼具科技產業、民間財富及資本市場優勢，本屆台灣周不僅展現金融政策推動成果，更進一步促進國際資本與產業創新鏈結，為「從科技島到資本島」的願景注入實質動能。

本屆台灣周成果豐碩，展現四大亮點，一是亞洲資產管理中心成果亮眼，拓展多元金融商品與資金運用，開幕式吸引逾400位國內外金融及產業代表出席，邀集東京證券交易所、美國那斯達克交易所、聯發科技公司及彭博等國際領袖，分享全球資本市場、AI產業及ETF發展趨勢。

其中，「亞洲資產管理中心論壇」展現高雄資產管理專區推動成果，獲准試辦金融機構由首波23家增至62家；「高資產業務產業論壇」及「保險資金助攻亞資中心」論壇聚焦財富管理創新與引導保險資金投入公共建設及重點產業；「打造亞洲債市新核心」論壇以2030年債券發行金額突破新台幣3.8兆元為目標；「台北國際期貨論壇」及「全球金屬衍生性商品實務研討」則聚焦商品創新、國際市場趨勢與產業避險需求，展現台灣在資產管理、籌資及風險管理等面向的多元發展成果，提升資本市場國際競爭力。

二是匯聚全球創新能量，加速科技產業與國際資本對接，備受矚目的「TiBOOST創新大步計畫」吸引全球23國、396件提案，其中海外提案139件，占比逾三分之一，涵蓋矽光子、量子科技、智慧機器人及生成式AI等前瞻領域。透過國際競賽、交流及投資媒合，協助新創團隊鏈結企業、投資機構與資本市場。「新創產業論壇」則聚焦創新板及多層次資本市場發展，探討運用股債籌資工具支持企業不同成長階段的資金需求，促進科技創新與金融資源結合，展現台灣打造亞洲創新籌資平台的發展潛力。

三是深化永續金融與市場韌性，打造國際信賴的投資環境，「亞洲永續金融新篇章」論壇聚焦國際ESG評級、企業永續資訊揭露及永續金融商品創新，推動台灣金融市場與國際標準接軌；亞洲公司治理協會（ACGA）第25屆年會睽違16年重返台北，參與本屆台灣周活動並列為系列活動之一，匯聚國際機構投資人及公司治理專家，深化國際交流。「資安韌性與戰略論壇」吸引逾200位金融業高階主管參與，探討AI資安風險、金融機構資安治理及應變機制；「虛擬資產論壇」亦吸引逾200人次參與，聚焦監理法制、市場發展及投資人保護，展現台灣兼顧金融創新與市場安全的政策成果。

四是國內外機構共襄盛舉，系列活動主題豐富多元，串連國際市場。本次系列活動共計33場，由國內外銀行、券商、投信、指數公司等接力舉辦，主題涵蓋ETF商品、財富管理、AI運用、退休投資、產業趨勢及影響力投資等。國內外機構業者積極響應台灣周活動，主題內容豐富多元，耳目一新，為台灣串連國際市場，奠定深厚基礎。

第二屆台灣周在國內外各界熱烈響應下圓滿落幕，成功匯聚國際金融機構、產業領袖及創新團隊，展現台灣金融市場的發展成果與國際吸引力。本屆活動不僅深化跨國交流與產業合作，更具體呈現亞洲資產管理中心、創新籌資平台及多元金融商品等重要政策推動成效。金管會未來將持續攜手四大證券期貨周邊單位，秉持「安全、發展、創新、國際」的施政理念，深化金融市場改革，完善制度環境，為產業升級與經濟成長注入持續動能。

2026台灣周的圓滿落幕，不僅為本屆盛會畫下精彩句點，更象徵台灣金融發展邁向嶄新里程碑。面對全球金融版圖快速變革，台灣將善用科技產業優勢與充沛民間資金，持續提升資本市場的深度與廣度，強化在亞洲金融市場的競爭優勢，讓「從科技島到資本島」的願景加速實現，開創台灣金融發展新格局。