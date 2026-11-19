銀行雙重驗證全過關，民眾存款卻疑遭無故盜轉，能否獲賠引關注。金管會19日指出，四家銀行共通報5起、涉及5人、56萬6,512元，初查未見銀行系統遭駭，責任歸屬仍待釐清。

銀行局副局長張嘉魁表示，近期接連傳出銀行客戶帳戶異常轉帳事件，目前中信銀、玉山銀、台北富邦銀及華南銀均已通報重大偶發事件，合計5起爭議案件。

值得注意的是，四家銀行初步清查發現，相關交易均透過客戶原先綁定的行動裝置，並完成雙重身分驗證，銀行系統也未發現遭駭客入侵或資安漏洞。

換言之，從銀行交易紀錄來看，一切符合既有驗證程序，但客戶卻反映並非本人操作。

銀行認定驗證正常，民眾存款遭轉走究竟誰該負責？張嘉魁表示，仍須由警方調查，釐清實際交易原因，銀行也應協助客戶報警。

至於盜轉原因，部分民眾反映使用Android或中國大陸品牌手機，或曾下載AI短劇APP、點擊不明連結。張嘉魁表示，相關案件有類似情形，但是否涉及手機遭植入惡意程式，仍待警方釐清，尚不能認定真正原因。

這也讓銀行現行雙重驗證機制面臨考驗。尤其有民眾反映，未收到簡訊一次性密碼（OTP），款項卻遭轉出，引發外界質疑銀行是否「認證不認人」，即使通過驗證，也未必能確認是本人操作。

張嘉魁強調，現行銀行雙重驗證符合資安規範，並與國際信賴等級標準接軌，驗證方式也包括OTP、生物辨識等。

面對詐騙及攻擊手法不斷翻新，金管會將依個案調查結果檢討安控措施，至於是否調整OTP驗證方式，仍須進一步了解。

金管會提醒，民眾若發現存款異常，應立即聯繫銀行查詢交易紀錄，銀行也須協助報警，釐清手機是否遭入侵及資金流向，維護客戶權益。