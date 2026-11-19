近來社群平台不斷傳出民眾的銀行帳戶遭盜轉事件，金管會銀行局副局長張嘉魁指出，目前已有4家銀行通報，合計有5名客戶，金額共56萬6512元，銀行初步查報，都是雙重驗證之後才完成交易，銀行都已向警方報案，也通報重大偶發，會再依行政程序進一步處理。

目前通報的銀行包括富邦、玉山、中信、華南。張嘉魁說，目前都沒有遭駭客入侵的情形，銀行局也要求銀行，即使並非銀行系統所發生的資安問題，銀行仍要協助受害民眾向警方報案。

對於外界質疑轉帳的OTP認證失靈，認為用手機輸入簡訊認證碼的方式，不見得能驗明正身，張嘉魁指出，日後OTP的認證機制是否能再更精進，金管會也會找銀行及相關單位再作檢討，現階段仍會繼續維持OTP的認證方式。