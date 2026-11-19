臺灣理財顧問認證協會（FPAT）18日在台北舉辦「2026臺灣 CFP® Professional年會」，首度擴大舉辦國際論壇，邀請國際理財規劃顧問認證總會（FPSB）及日本理財規劃顧問協會（JAFP）代表來台，分享各國財富管理發展經驗。FPAT理事長暨華南金控副董事長林知延表示，台灣要吸引國際資金須讓真正有影響力的國際人士了解台灣的投資價值，並以「Team Taiwan」精神建立財富管理生態系。

當天「CFP® Professional 之夜」晚宴則吸引近700位持證人到場，並有國發會主委葉俊顯以及投信投顧、壽險、產險、票券、私募股權五大公會理事長等產官學界出席。現場並頒發第二屆「財富管理產業發展特殊貢獻獎」予行政院長卓榮泰，表彰其推動「亞洲資產管理中心」政策的貢獻，由金管會副主委陳彥良代為領獎。

為表示對於台灣理財規劃產業發展的支持，包括壽險、產險、投信投顧、票券等公會理事長均親自出席。同時，各金融機構也分派CFP®持證人參與，包括華南金控、中國信託、國泰、富邦、南山等各有數十名持證人與會，加上獨立機構持證人，共計來自31家金融與相關機構共襄盛舉。

林知延指出，台灣CFP®持證人數今年已突破4,500人，超越印度及香港，躍居全球第八大CFP®體系，顯示台灣在國際理財規劃市場的能見度日益提升。FPAT自2003年成立以來累計培育逾5,000名CFP®及AFP人才，今年更成功爭取原訂於新加坡舉辦的2027年FPSB亞洲年會改由台灣主辦，是金融業進軍國際的一大突破。

FPSB執行長Dante De Gori、FPSB理事會主席 Kirsty Scully以及日本 JAFP理事長白根壽晴，與國內CFP®持證人交流，顯現出國際認證品牌在理財規劃上的專業連結，更期望能對於台灣發展亞洲資產管理中心的政策目標做出更實質貢獻。此外，晚宴首度表揚持證逾20年的資深CFP®，以及「理財教育之星」與「理財明日之星」。政治大學金融系教授楊曉文以長年投入退休理財教育獲頒「理財教育之星」，獲20萬元獎金；台大、成大、央大、師大四位應屆畢業生則獲選「理財明日之星」。FPAT 表示，從資深顧問、校園師長到新世代學子的接力傳承，將是台灣邁向亞洲資產管理中心不可或缺的人才基礎。